$!Central de autobuses reporta trayectos con normalidad hacia Durango

A pesar del clima denso y caída de nieve que ha dejado una nueva tormenta invernal sobre la carretera Durango-Mazatlán y pueblos aledaños, en la Central de Autobuses del puerto no se han registrado cancelaciones de trayectos hacia aquel estado.
Según informaron trabajadores de taquilla y algunos choferes, hasta el momento no se ha reportado algún cierre vial debido a la nieve, por lo que los viajes se están llevando a cabo con normalidad, en tiempo y forma, y sin ningún contratiempo.
Aunque no se pudo hablar directamente con el gerente de la Central, pasajeros que venían de Durango mencionaron que este día pudieron concretar su viaje con éxito; mientras que los conductores solo dijeron que el trayecto había estado tranquilo.
Cabe recordar que ayer lunes se registró un fuerte accidente en la autopista Durango-Mazatlán, en el que estuvo involucrado un tráiler que chocó contra un cerro y terminó por incendiarse; motivo por el que la gran vialidad tuvo que ser cerrada momentáneamente.
Con el transcurso de los días y la llegada de más clima helado, habrá que esperar que condiciones se les presentan a los conductores que hacen del viaje de Mazatlán a Durango o viceversa, pues ya las autoridades han hecho el llamado a manejar con todas las precauciones durante este mes.