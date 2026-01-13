$!Central de autobuses reporta trayectos con normalidad hacia Durango

Según informaron trabajadores de taquilla y algunos choferes, hasta el momento no se ha reportado algún cierre vial debido a la nieve, por lo que los viajes se están llevando a cabo con normalidad, en tiempo y forma, y sin ningún contratiempo.

A pesar del clima denso y caída de nieve que ha dejado una nueva tormenta invernal sobre la carretera Durango-Mazatlán y pueblos aledaños, en la Central de Autobuses del puerto no se han registrado cancelaciones de trayectos hacia aquel estado.

Aunque no se pudo hablar directamente con el gerente de la Central, pasajeros que venían de Durango mencionaron que este día pudieron concretar su viaje con éxito; mientras que los conductores solo dijeron que el trayecto había estado tranquilo.

Cabe recordar que ayer lunes se registró un fuerte accidente en la autopista Durango-Mazatlán, en el que estuvo involucrado un tráiler que chocó contra un cerro y terminó por incendiarse; motivo por el que la gran vialidad tuvo que ser cerrada momentáneamente.

Con el transcurso de los días y la llegada de más clima helado, habrá que esperar que condiciones se les presentan a los conductores que hacen del viaje de Mazatlán a Durango o viceversa, pues ya las autoridades han hecho el llamado a manejar con todas las precauciones durante este mes.