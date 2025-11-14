Centro de Convenciones de Mazatlán cerrará el año sumando 450 eventos

El Mazatlán International Center cerrará el año con 250 mil visitantes atendidos entre 450 eventos, pese a los retos que enfrenta Sinaloa y la industria de congresos y convenciones, destacó José Alberto Ureña Trujillo, director general del recinto.

En el marco de la misa por el aniversario 16 del Centro de Convenciones, dijo que la buena noticia es que todavía hay al menos 60 eventos programados para noviembre y diciembre y no se han dado cancelaciones, solo se han pospuesto fechas para 2026.

“A pesar de los retos que nos enfrentábamos a inicio del año porque venía una situación desde septiembre del año pasado para acá, conocida por todos. No sabíamos cómo se iba a reaccionar el tema con los clientes. Entonces, afortunadamente el segmento local regional dio la confianza”, afirmó Ureña Trujillo.

Incluso, resaltó que crecieron ciertos eventos y servicios de eventos propios ante la ubicación estratégica que tiene en esta parte de la ciudad en La Marina Mazatlán, y los 16 años que respaldan al recinto.

El director general comentó que solo les faltó cerrar con más eventos nacionales, pero que algunos seguramente serán reprogramados en siguientes fechas.

“De los menos dijeron, ¿sabes qué? Déjame pensar. No dijeron la palabra cancelar, ni lo mande Dios, pero sí dijeron ‘¿Sabes qué? Me voy a esperar mejor para el 26 o el 27’. Entonces, la buena noticia fue que no se habló de cancelación, se habló de reprogramación”.

Y admitió que los eventos no llegaron en la cantidad que estaban acostumbrados en el último trimestre del año: “Sobre todo en octubre y noviembre, eran muy fuertes. Este año tuvimos un pequeño descenso, pero que se compensó con los regionales y lo local, que compensaron un poquito la actividad aquí en el recinto”.

Ureña Trujillo confía en que en 2026 las condiciones mejoren para la industria turística en general y la de congresos y convenciones.

“Esperemos que el año que entra se pueda, las condiciones que existan, los clientes lo consideren que es apropiado y vemos el apoyo que tenemos de los tres entes de gobierno, que desafortunadamente hay situaciones como en cualquier parte del mundo. En París hay situaciones, en Las Vegas hay situaciones, en todos lados. Entonces, solo que a veces se focaliza mucho por ciertos medios que lo comunican según su interpretación”, comentó.

“Estamos trabajando en ello y, bueno, el hecho de tener aquí la Secretaría de Turismo que nos ayuda mucho. La Presidenta Municipal, Estrella Palacios; el hecho de que haya sido Secretaria de Turismo para que nos facilite y ayude con la sensibilidad que tiene y, obviamente, el enlace con el señor Gobernador para cierto tipo de gestiones y eventos, pues pesan y pesan para bien”.

El directivo agradeció el trabajo conjunto con asociaciones para tratar de sumarse y traer más eventos para Mazatlán.