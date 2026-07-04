$!Centro de Mazatlán se reaviva con afluencia de turistas durante el fin de semana

MAZATLÁN._ Mazatlán se mantiene activo nuevamente este fin de semana con una importante afluencia de turismo, especialmente nacional, que este sábado visitó los lugares más emblemáticos del puerto. Desde temprana hora, familias de visitantes pasearon por la zona del Centro, donde también se observaron pulmonías y aurigas transportando turistas desde la zona costera, así como los populares camiones “guagua” que daban tours con música incluida.









Un recorrido por la ciudad constató la buena afluencia de gente que apenas llegaba a sus hoteles en el malecón desde los camiones charteros, mientras que otros ya iban de salida de los complejos de la Zona Dorada, los cuales también se vieron muy activos en sus restaurantes. Por su parte, el Mercado Municipal José María Pino Suárez también gozó de una asistencia marcada por turistas interesados en llevarse un recuerdo del recinto, o bien, degustar algún platillo típico de la ciudad en el segundo piso, donde los restaurantes ofrecen desde desayunos hasta mariscos.









La Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de Mazatlán fue otro de los espacios más visitados durante el fin de semana, pues además de sus misas, los turistas admiraban la arquitectura del edificio y buscaban llevarse alguna buena postal desde su atrio. En tanto, otros visitantes optaron por caminar por la Plazuela República, Plazuela Machado, Centro Histórico y Olas Altas, pese a las altas temperaturas que los obligaron a usar sombreros y lentes oscuros. En dicho lugar no pudieron conocer la atracción de la Carpa Olivera debido a que está recibiendo rehabilitación.