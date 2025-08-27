Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Mazatlán es un elefante blanco: PAN

Es lamentable que mientras las integrantes de colectivos deambulan en busca de sus seres queridos desaparecidos el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Mazatlán esté como un elefante blanco, que esté cerrado, denunció el presidente del Partido Acción Nacional en este municipio, Evaristo Corrales Macías.

”Yo quiero lamentar muchísimo que a pesar de que desde marzo el Gobernador del estado en una de sus Semaneras anunció la apertura del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana y donde debería estar también la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas pues hoy desgraciadamente se encuentra concluido este Centro, pero está cerrado”, añadió Corrales Macías en conferencia de prensa.

”Y es lamentable que aquí exista un elefante blanco, que aquí haya recurso público invertido con un fin y un propósito por supuesto muy justo y necesario, pero sucede lo mismo de siempre: la simulación, el gasto del recurso sin que finalmente el recurso público esté cumpliendo con la actividad para el cual fue invertido”.

Recalcó que en dicho Centro ubicado en la avenida Genaro Estrada, frente a la colonia del mismo nombre, al noreste de la ciudad, por lo menos debería estar un funcionario de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas atendiendo y escuchando por lo menos a la familia y dándoles certeza de que se están llevando a cabo las acciones necesarias para poder atender esta triste y lamentable situación en la que se encuentran cientos de familia en Mazatlán.

También expresó que los colectivos de madres continúan alzando la voz buscando ser atendidas y ser reconocidas en esta semana que el 30 del presente mes se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

”Justamente en esta semana estarán realizando una serie de actividades para seguir clamando por justicia, para seguir exigiendo a las autoridades responsable de atender esta lamentable situación en la que se encuentran cientos de familias no solamente en Mazatlán, en Sinaloa y por supuesto a nivel nacional sin que hasta el día de hoy haya claridad y políticas públicas encaminadas a atender esta situación tan lamentable”, expresó.

”Y lo único que sabemos es que en marzo se instaló un Comité Municipal de Búsqueda que encabeza la Presidenta Municipal, Estrella Palacios, dos reuniones de marzo al día de hoy, la primera para instalar ese Comité de Búsqueda y la segunda reunión el 25 de agosto, lamentablemente solamente fue para tomarle protesta a nuevos integrantes de ese Comité de Búsqueda sin que hasta el día de hoy haya acciones concretas por parte de la autoridad municipal, de la autoridad estatal y de todos los involucrados en estas acciones que deben de estar diseñadas para atender a estas familias que lamentablemente hoy están sufriendo la pérdida de un ser querido”.

Agregó que hasta el momento dichas familias no saben dónde se encuentran sus seres queridos desaparecidos, cómo se encuentran y poder por lo menos y a lo que todos aspiran muchas de las veces es a darle cristiana sepultura, por el contrario las autoridades se han negado a escucharlas, a atenderlas.

Por ello exhortó a las autoridades involucradas para que a la brevedad posible el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Mazatlán se ponga en operación y cumpla con el objetivo para el cual fue creado.

”Y por otro lado me es imposible el poderme referir a las lamentables y descaradas expresiones o afirmaciones que hace algunos días hizo la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, donde aseguró y afirmó que en los municipios y ciudades donde gobierna Morena no existen los problemas de escurrimientos de aguas negras, baches y por supuesto la falta de un alumbrado público que ilumine la ciudad”, recalcó Corrales Macías.

”Nada más alejado de la realidad y una cosa que me parece una burla, una gran mentira porque justamente si hay algo que caracteriza a los gobiernos de Morena es justamente eso; la falta de un gobierno que atienda y resuelva esta problemática que cada día se agrava en Mazatlán, aquí todos hemos sido testigos de cómo los escurrimientos de aguas negras están a la orden del día y hoy es parte de la normalidad de la ciudad”.

Reiteró que todos han sido testigos de cómo ha habido un desfalco en adquisición de luminarias y la ciudad sigue todavía con rezagos en alumbrado público y los baches hoy parece que la ciudad ha sido sitio de guerra pues donde se transita se encuentra esta triste realidad.