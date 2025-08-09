$!Centro Histórico de Mazatlán revive el fin de semana con cientos de visitantes

MAZATLÁN._ Las calles empedradas y la arquitectura colonial del Centro Histórico de Mazatlán se llenaron de vida gracias a la presencia de cientos de turistas, que recorrieron la zona durante este fin de semana, dejando ver un vibrante ambiente que rememoró los mejores días de afluencia en el puerto. Una vez más, la Plazuela Machado se convirtió en el punto de encuentro para visitantes nacionales y extranjeros, donde sus restaurantes y bares registraron una notable ocupación, a su vez que los comerciantes locales ofrecieron artesanías, joyería y productos típicos de la región. Los visitantes pudieron disfrutar de la amplia variedad gastronómica que esta zona tiene para ofrecer, desde comida italiana, española, antojos mexicanos y mariscos, entre otros.





Rodeado de música en vivo y atractivos jardines, el quiosco principal atrajo la atención de las personas que se encontraban en el lugar, quienes buscaban capturar el momento con una fotografía para el recuerdo. Mismo efecto consiguió el emblemático Teatro Ángela Peralta, ícono cultural de la ciudad, siendo uno de los puntos más concurridos, en donde los turistas aprovecharon para admirar su fachada y conocer un poco de la historia que alberga en su interior. La actividad turística no se limitó en la zona de la plazuela, extendiéndose hasta el Paseo Olas Altas, el cual lució lleno de vida con familias, parejas y grupos de amigos que paseaban frente al mar y disfrutaban de la vida nocturna típica de la zona.





La presencia de una fresca brisa del mar y un clima agradable fue suficiente para invitar a prolongar su estancia hasta entrada la noche en uno de los puntos de mayor afluencia en el puerto. Para comerciantes y prestadores de servicios, este repunte de visitantes representa un respiro después de meses con poca actividad turística, sobre todo a aquellos cuya economía depende directamente de la llegada de viajeros. El retorno de este tipo de dinámica turística refuerza la importancia que tiene el Centro Histórico y el Paseo Olas Altas como motores culturales y económicos en Mazatlán, recordando que más allá de su atractivo arquitectónico, estos espacios son el corazón vivo del puerto.