”Lo hicimos de manera conjunta junto con todo el Consejo, participantes y vecinos partiendo de una cosa: tenemos que tener unas instalaciones dignas para nuestros policías, los compañeros que nos acompañan aquí atrás, que son 20 agentes de Policía más su comandante, diariamente estuve yo visitándolos para ver el desarrollo de sus oficinas y me decían nunca habíamos tenido unas oficinas así en el Centro, no teníamos ni siquiera un baño”, añadió Guzmán Reynaud.

”Yo les pedía nada más al hacer esta inversión Presidente que nos dejara siempre a los mismos elementos para conocerlos, que no los estuvieran cambiando para que la señora, el señor, el del comercio siempre sepa el nombre de su policía, sepa a quién llamar, cuando empezamos este ejercicio yo no creo que hayamos tenido ni cinco oficiales en el Centro Histórico”.

Además se tiene un Comité de Seguridad donde todos los días los miembros del Consejo se pueden manifestar y señalar a los policías directamente si están viendo algo o señalar algo, recalcó, entre otros puntos.

Esta Comandancia es un ejemplo

y digno apoyo a policías: Alcalde

El Alcalde Édgar González Zataráin recalcó que la puesta en marcha de esta Comandancia de Policía es el ejemplo y dignificante la forma en cómo se logra darle un espacio a quienes en muchas ocasiones se les exige, se les señala e incluso se les acusa, pero pocos tienen esa visión de decir cómo se les ayuda a ser mejor, a que haga mejor su trabajo, no solamente al policía que requiere el apoyo, sino también a la autoridad municipal.

”Cómo hacemos juntos gobierno, yo llegué a la Presidencia y ha sido mi lema, invitarlos a aperturar ésto, ha hacer gobierno juntos, yo les dije yo sólo no puedo, yo sólo no voy a poder, por qué, no porque no pueda llevar el cargo, eso cualquiera lo puede llevar, sino el cómo ir transitando con una serie de cambios que nos exige ya la ciudad, el municipio”, subrayó el Alcalde.

”Nos hemos quedado muchos años de rezago, nos hemos quedado muchos años atrás y que tenemos que adelantar el paso y empezar a dar resultados, pero esos resultados los vamos a dar con gente que tenga visión, que tenga inquietud, que quiera apostarle y aportar como lo está haciendo Amadito (Amado Guzmán Reunaud), el Consejo que encabezas tú y que obviamente el Consejo habrá no dejarlo sólo porque ha habido muchos consejos, muchas asociaciones civiles, hay muchas organizaciones que se queda prácticamente quien está al frente y los demás se van diluyendo y se va acabando la fuerza”.

González Zataráin manifestó que hay mucho por hacer en Mazatlán como la recolección de basura para lo cual ya se compraron los primeros 15 camiones, se contrató más personal operativo, además se buscan comprar más unidades pequeñas para el Centro Histórico, se apoyará con las cámaras que se solicitaron.

”Y esto te aseguro y les aseguro al Consejo que lo vamos a replicar, no solamente les tomo la palabra sino que los invito a que me ayuden a que lo repliquemos en otro lado con ustedes, ya tenemos una lista de empresarios, ciudadanos interesados y lo vamos a replicar en la Zona Dorada, Zona Hotelera, en algunos lugares con mucha afluencia como en la Juárez con el comercio, en algunos centros que por ahí vamos a empezar a trabajar, esa parte ya la traemos bien dimensionada”, recalcó el Presidente Municipal.

”Lo dijiste muy claro, traemos una deficiencia o una tarea enorme ahí el poder contratar más policías, abrimos una primera convocatoria para reclutar a 200 elementos de los más o menos 300 que requerimos, espero que esos 300 pasen en examen, pasen la Academia, ojalá tuviéramos la oportunidad de contratar esos 200, pero es muy difícil por una serie de exámenes y todo el proceso que lleva a veces de 100 te salen 10, 15 que puedes integrar a la corporación”.

Pero recalcó que la única forma de contratar a más elementos es sacando convocatorias, ir abriendo la corporación y este tipo de obras como la Comisaría de Policía en el Centro Histórico se quiere restaurar en las colonias lo que eran antes las casetas de Policía, que se fueron quedando solas y ahora muchas de ellas han sido tomadas por los delincientes.

Se fueron quedando solas y que hoy las casetas de policía, muchas de ellas han sido tomadas por los delincuentes, ahí se meten y las operan los delincuentes, pero el asunto es que no hay elementos para meterlos en las casetas, entonces hay que contratar, hay que abrir, ya abrimos esa convocatorioa y espero que podamos tener para darte los otros 10 restantes, pero primeramente déjame que lleguen porque si no pues también descobijo, descuidamos otras áreas importantes”, añadió González Zatarán en el evento que también fue presidido por su esposa y presidenta del Sistema DIF Municipal, María Teresa Apodaca; por el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez; la Diputada local Celia Jáiregui, funcionarios municipales, empresarios, vecinos y invitados.

Tras el corte del listón inaugural de la Comandancia de Policía del Centro Histórico el inmueble fue bendecido.