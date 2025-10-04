$!Cerca de 400 personas se suman a la Noche Internacional de Observación de la Luna en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una velada llena de asombro, ciencia y convivencia fue la que se vivió este sábado en Mazatlán, durante la conmemoración de la Noche Internacional de Observación de la Luna.

El evento tuvo lugar en la Casa del Marino, donde un gran número de familias, niños y aficionados a la astronomía se dieron cita para apreciar al satélite natural de la Tierra.

Con una respuesta que superó las expectativas se desarrolló esta jornada, en donde la luna se convirtió en la gran protagonista para los más de 400 asistentes que dedicaron sus miradas al cielo, despertando su curiosidad por el universo.

Una gran satisfacción ante la buena afluencia de visitantes fue la que expresó el presidente de la Sociedad Astronómica Mazatleca, David Esquivel, quien comentó que este año el puerto se destacó por su entusiasmo y participación.

“Fue increíble, la verdad no esperábamos tanta gente. Teníamos un poco de miedo porque el pronóstico del clima indicaba posibles nublados y también por el tema del acceso, lo que pensamos que podría afectar, pero fue todo lo contrario” comentó.

“En cuanto llegamos, la zona de observación con telescopios ya estaba llena, y por los comentarios que escuchamos, todos se fueron muy contentos”, añadió.