Cerca del 76% de la obra en 2021 en Mazatlán fue adjudicada de manera directa: Diputado

MAZATLÁN._ Cerca del 76 por ciento de la obra en el municipio de Mazatlán en el ejercicio fiscal del 2021 fue adjudicada de manera directa, pero además lo que llamó la atención fueron los sueldos y sobresueldos que se otorgaron a distintos funcionarios enfatizó el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Sergio Mario Arredondo Salas.

“Cerca del 76 por ciento de la obra del municipio de Mazatlán fue adjudicada de manera directa, pero además una observación que a todos nos llamó la atención de la Comisión de Fiscalización fueron los sueldos y sobresueldos que se otorgaron a distintos funcionarios del municipio, eso fuera del presupuesto que está establecido”, añadió el Diputado priista Arredondo Salas.

En entrevista momentos antes de sostener una entrevista privada con el Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, el legislador añadió que dado que la mayoría de las observaciones de las cuentas públicas del 2921 reprobadas a diferentes ayuntamientos de Sinaloa son por adjudicaciones directas lo que se está haciendo desde el Congreso del Estado es rechazar sus cuentas públicas y hacer señalamientos públicos.

“Rechazar sus cuentas públicas, hacer señalamientos públicos porque si bien reducir la impunidad significa establecer castigos, también hay un castigo social que es importante en la rendición de cuentas, estamos haciendo también un trabajo hacia el interior de la Comisión de Fiscalización para robustecer nuestro marco jurídico y para que esa laxitud o esas lagunas que existen en la ley que le permiten a algunos municipios fragmentar una obra por ejemplo para reducir los montos y poderla adjudicar directamente ya no se pueda hacer”, recalcó Arredondo Salas.

“Lo estamos elevando a faltas graves muchos de los elementos que están calificados hoy como no graves, entonces hacia allá vamos, a entender cuáles son los vicios que pudieran estar presentes no sólo en los municipios sino en los poderes o en cualquier ente donde se estén manejando recursos públicos a fin de irlos acotando, ese es el principio”.

Por su parte el Alcalde de Mazatlán, tras la reunión privada en su despacho son el Diputado local Arredondo Salas, dijo que se estableció un acuerdo de reunirse nuevamente e incluir a los regidores.

“Yo le he pedido que los reuniéramos, que hubiera comunicación y que tuviéramos el acompañamiento tanto del Congreso como de la Auditoría Superior del Estado para dar respuesta a todas las observaciones que se tiene que atender independientemente quién las haya causado, nosotros tenemos la obligación de atenderlas porque si no somos omisos al no atender una recomendación de la Auditoría Superior o del Congreso”, enfatizó González Zataráin.

Por ello dijo que se tiene que atender y solventar lo que se tenga que solventar y lo que no se pueda la ASE habrá deslindar responsabilidades.

“Entonces acordamos hacer una reunión en el Congreso del Estado, en una de las salas, llevarnos a los regidores, ir a la parte que tiene que ver con una tesorería, que tiene que ver con contadores y darle puntual seguimiento caso por caso de todas las observaciones que estén pendientes desde los meses y años que estén pendientes porque hay observaciones desde el 2017, 2018 y 2019 y hay que atenderlas todas”, reiteró.

“Entonces se emitió un acuerdo, ya lo comuniqué yo a los regidores, les dije nos vamos a reunir próximamente, nos van a decir ellos la fecha en que nos vamos a reunir en Culiacán para dar puntual seguimiento y atención a esas observaciones”.

En otro orden de ideas, el Presidente Municipal de Mazatlán dio a conocer que continúan los cambios en diferentes áreas de su administración como en el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, en el área de aplicación del alcoholímetro, en la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, entre otros.