$!Cerdo, camarón y pollo, lo más buscado para la cena de Año Nuevo en el mercado Pino Suárez

MAZATLÁN._ En el marco de los preparativos par la celebración de Año Nuevo en Mazatlán, el Mercado Municipal José María Pino Suárez vivió una jornada de intensa actividad comercial este 31 de diciembre, donde productos como el cerdo, pollo y camarón, se posicionaron como los de mayor demanda para la tradicional cena de fin de año. Comerciantes de las áreas de carnicería y pescadería de este recinto reportaron un flujo constante de compradores desde las primeras horas del día, lo que se tradujo en ventas sostenidas.

Según los locatarios, la alta demanda de estos alimentos refleja la afinidad de las familias mazatlecas por los ingredientes clásicos de la cena navideña, como lo es el cerdo y los camarones, como parte de una celebración para cerrar el ciclo anual. “Muchos llegaron desde temprano, ha sido un día muy movido y se ha visto mucha gente en el mercado en lo que va del día buscando los productos para preparar su cena”, comentó uno de los vendedores. Además de las proteínas, en las fruterías del Pino Suárez también se reportó un comportamiento sólido en sus ventas, donde entre los productos más cotizados se encuentra la verdura fresca y frutas de temporada, así como las tradicionales uvas, elemento que no puede faltar en la mesa de Año Nuevo para muchas familias por la costumbre de comer 12 al compás de las campanadas del reloj a medianoche.

Para los locatarios, esta temporada representa un significativo momento del año en términos de ventas, pues la combinación de la tradición, reuniones familiares y la preparación de platillos especiales, impulsa una mayor afluencia de compradores y dinamiza la economía local. “En estas fechas sabemos que tendremos buenas ventas, hay mucha gente que viene a surtirse para la cena de la noche, por lo que cerramos el año con un buen movimiento, comparado con otros días del año”, señaló otro locatario.