Cerrará Mazatlán el 2025 con importante arribo de turistas, eventos y derrama económica: Alcaldesa

Ante la proximidad de las fiestas decembrinas, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, manifestó que Mazatlán cerrará el 2025 con importante arribo de turistas, eventos y derrama económica de varios millones de pesos.

“Esta semana justamente es una semana muy importante en el sector turístico de cruceros porque vamos a recibir seis cruceros en total, son alrededor de 18 mil pasajeros, con una derrama económica estimada en 27.5 millones de pesos solamente esta semana”, agregó.

Añadió que este 10 de diciembre se recibieron dos cruceros, el jueves llegará uno, el sábado dos y el domingo uno, por lo que estos arribos vienen a reforzar el sector turístico y dejan una derrama económica importante.

“Y en total cerramos fuerte este año con 21 arribos en total que van a ser en diciembre y por supuesto que tenemos eventos muy importantes en puerta, eventos culturales que hay este fin de semana, tenemos en el Teatro Ángela Peralta, tenemos también eventos y los invitamos en zona rural un mercado del bienestar que va estar en El Recodo este domingo”, continuó.

“Y también hay eventos deportivos importantes como lo es la pelea de Marco Verde, que es el campeón y orgullo de aquí de Mazatlán, también invitamos a todas las personas a que asistan al Centro de Usos Múltiples para ver al campeón pelear aquí en casa, es por ponerle algunos ejemplos, pero este mes de diciembre cerramos fuerte el año en materia turística, hay muchos eventos y también están contemplados dentro de lo que es nuestro Plan Operativo de Seguridad invernal todos esos eventos masivos que vamos a tener”.

Entre otras actividades que se realizarán está la apertura el 19 del presente mes de la Villa Navideña en el Parque Central donde se espera una gran afluencia de personas de visitantes y locales, así como el concierto de Tatiana y otros eventos que se tendrán en esos días.

Ante el anuncio el martes del cierre del restaurante Murmullo en Mazatlán por la inseguridad, la Presidenta Municipal dijo que en la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz se ha estado hablando de tener esta ciudad como un destino seguro para la inversión.

“Hemos estado hablando en la Mesa de Construcción de Mazatlán el tener a Mazatlán, porque lo es, actualmente un destino seguro para la inversión para poder tener esas facilidades también dentro de nuestras competencias municipales para atracción de inversiones directas, de inversiones que sean importantes para la ciudad”, añadió Palacios Domínguez.

“Sí hemos visto que algunos restaurantes han cerrado, pero también hemos visto que han aperturado otros muchos más, o sea, hemos tenido también apertura este año 2025 de al menos alrededor de 20 restaurantes que han abierto sus puertas y que son totalmente nuevos, bueno, vamos a estar siempre vigilantes de que a nuestra gente le vaya bien, también a nuestros empresarios porque ellos dan sustento y dan empleo a muchos mazatlecos”.

Y por lo tanto es muy importante la coordinación del Municipio con el Estado y la Federación para mantener la tranquilidad en las inversiones en Mazatlán y poder tener también esa certeza de que las personas quieran invertir en todos los rubros además del sector restaurantero, como la hotelería, en el sector inmobiliario, entre otros.