Cerrará Tránsito Municipal vialidades durante los festejos del Grito de Independencia

A pesar de que todavía no se anuncia de forma oficial al elenco artístico que encabezará los festejos patrios en Mazatlán, la Policía de Tránsito ya avisa a la población acerca de los cierres de calles y avenidas durante la ceremonia del Grito de Independencia que se celebra cada año.

El Subdirector de Tránsito Municipal, Mario Ernesto Cruz Hernández, anunció que la periferia de Palacio Municipal estará cercada y resguardada por un gran número de personal de Seguridad Pública y Tránsito para evitar que automovilistas y motociclistas ingresen al lugar del evento.

“Vamos a cerrar todo lo que es la periferia de aquí alrededor de Palacio Municipal como siempre lo que hacemos año con año. Se va a cerrar Ángel Flores y Benito Juárez, también acá por Aquiles Serdán y 21 de marzo. Mientras que haremos otro cierre en José María Cenizales y Guillermo Nelson, al igual que acá en Ángel Flores y 5 de mayo para cercar el terreno”, informó Cruz Hernández.

“Todo lo que es el área donde será la festividad va a estar protegida y cerrada con elementos de Policía de Tránsito controlando el tráfico y la circulación, al igual que con elementos de Seguridad Pública Municipal para el tema de la vigilancia”.

Asimismo, exhortó a los conductores a tomar las rutas alternas en el centro de la ciudad, las cuales se estarán especificando de mejor manera cuando se enuncie el operativo de seguridad para dichas fechas; aunque se sabe que se apoyarán mucho en la calle Melchor Ocampo.

“La ruta alterna será igual que siempre. Venimos por Benito Juárez, tomamos la Ángel Flores y luego tomamos la calle Melchor Ocampo. Sabemos que no hay ningún problema porque son avenidas bastante fluidas, más por los horarios de la festividad”.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Mazatlán anunció en un comunicado que el “Plan de Operaciones para Fiestas Patrias” y su estrategia de seguridad se estarán anunciado mañana lunes. Dicho operativo abarca del 10 al 16 de septiembre.