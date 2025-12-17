$!Cerrarán avenida Leonismo Internacional por eventos en la Villa Navideña

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad, informó que debido a los eventos en la Villa Navideña y a la presentación del show de Tatiana, la avenida Leonismo Internacional será cerrada a la circulación vehicular.
De acuerdo a un comunicado, Óscar García Peinado, Subdirector de Tránsito Municipal, informó que el corte se realizará a partir de las 20:00 horas del jueves 18 de diciembre, sobre la avenida Leonismo Internacional, desde la avenida Reforma, al norte, hasta la Avenida de los Deportes, al sur, a la altura de la glorieta ubicada frente al Polideportivo de la UAS.
El funcionario indicó que los vecinos del fraccionamiento Antiguo Aeropuerto tendrán acceso por la zona de la avenida De los Deportes, donde se habilitará circulación en doble sentido.
Finalmente, García Peinado exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución y atender las indicaciones viales, señalando que las principales rutas alternas serán la Avenida del Mar, Quirino Ordaz Coppel y Ejército Mexicano.