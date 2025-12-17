$!Cerrarán avenida Leonismo Internacional por eventos en la Villa Navideña

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad, informó que debido a los eventos en la Villa Navideña y a la presentación del show de Tatiana, la avenida Leonismo Internacional será cerrada a la circulación vehicular.

De acuerdo a un comunicado, Óscar García Peinado, Subdirector de Tránsito Municipal, informó que el corte se realizará a partir de las 20:00 horas del jueves 18 de diciembre, sobre la avenida Leonismo Internacional, desde la avenida Reforma, al norte, hasta la Avenida de los Deportes, al sur, a la altura de la glorieta ubicada frente al Polideportivo de la UAS.