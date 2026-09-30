Cerrarán Calle Belisario Domínguez, en el Centro de Mazatlán, este jueves por trabajos de bacheo y alumbrado

MAZATLÁN- Este jueves 1 de octubre se realizará un cierre vial en la calle Belisario Domínguez, entre Ángel Flores y avenida Miguel Alemán, debido a trabajos de bacheo, instalación y reparación de luminarias que llevará a cabo el Gobierno de Mazatlán.

A través de un comunicado, Óscar García, Subdirector de la Unidad de Vialidad, informó que las labores iniciarán a las 7:00 horas y se prevé restablecer la circulación después de las 19:00 horas, una vez concluidos los trabajos.

Durante el cierre, se recomienda a los conductores utilizar como rutas alternas Paseo Claussen y calle Aquiles Serdán, además de respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal de Vialidad que estará en la zona.

Los trabajos forman parte de la campaña “Mazatlán al 100”, impulsada por la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, para mejorar las condiciones de las vialidades y fortalecer la movilidad en la ciudad.