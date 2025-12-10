Cerrarán calles alrededor de la Catedral de Mazatlán por festejo guadalupano

MAZATLÁN._ Con motivo del tradicional festejo por el Día de la Virgen de Guadalupe, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Subdirección de Tránsito, informa que diversas calles aledañas a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción permanecerán cerradas a la circulación.

Óscar García Peinado, subdirector de Tránsito Municipal, detalló que el operativo vial en el Centro iniciará este jueves 11 de diciembre a partir de las 06:00 horas, y la reapertura se contempla para la medianoche del viernes 12.

Las vialidades que permanecerán cerradas serán Ángel Flores y Benito Juárez, además del tramo de Guillermo Nelson hasta Aquiles Serdán, donde se prevé la instalación de comerciantes y alta afluencia peatonal.

García Peinado indicó que la ruta alterna para el transporte público será por avenida Miguel Alemán y calle Teniente Azueta, para posteriormente tomar Leandro Valle, continuar hacia Benito Juárez y seguir su recorrido habitual.