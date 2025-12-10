Mazatlán
Cerrarán calles alrededor de la Catedral de Mazatlán por festejo guadalupano

Tránsito Municipal aplicará un operativo en el Centro que contempla cierres desde la mañana del 11 de diciembre hasta la medianoche del día 12
MAZATLÁN._ Con motivo del tradicional festejo por el Día de la Virgen de Guadalupe, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Subdirección de Tránsito, informa que diversas calles aledañas a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción permanecerán cerradas a la circulación.

Óscar García Peinado, subdirector de Tránsito Municipal, detalló que el operativo vial en el Centro iniciará este jueves 11 de diciembre a partir de las 06:00 horas, y la reapertura se contempla para la medianoche del viernes 12.

Las vialidades que permanecerán cerradas serán Ángel Flores y Benito Juárez, además del tramo de Guillermo Nelson hasta Aquiles Serdán, donde se prevé la instalación de comerciantes y alta afluencia peatonal.

García Peinado indicó que la ruta alterna para el transporte público será por avenida Miguel Alemán y calle Teniente Azueta, para posteriormente tomar Leandro Valle, continuar hacia Benito Juárez y seguir su recorrido habitual.

