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Cerrarán este jueves la zona de Olas Altas por el Festival ‘Amamos el Futbol’

La suspensión a la circulación vial iniciará a las 7:00 horas y se prolongará hasta las 23:00 horas de este 11 de junio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/06/2026 20:44
10/06/2026 20:44

MAZATLÁN._ Tome sus precauciones. Con motivo del Festival “Amamos el Futbol, ¡Amamos Mazatlán!”, el Paseo Olas Altas permanecerá cerrado a la circulación vehicular este jueves a las 7:00 horas del jueves 11 de junio y con una duración estimada hasta las 23:00 horas.

A través de un comunicado, la SSPM informó que con motivo del Festival “Amamos el Futbol, ¡Amamos Mazatlán!”, el Paseo Olas Altas permanecerá cerrado a la circulación vehicular.

$!Cerrarán este jueves la zona de Olas Altas por el Festival ‘Amamos el Futbol’

Óscar García, subdirector de la Unidad de Vialidad, informó que el corte vial comprenderá el tramo desde la Glorieta del Venadito hasta el Escudo de Sinaloa, iniciando a las 7:00 horas del jueves 11 de junio y con una duración estimada hasta las 23:00 horas.

El mando vial señaló que, para evitar congestionamientos o retrasos entre quienes transitan por el sector, permanecerán habilitadas como vías alternas las avenidas Ignacio Zaragoza, Aquiles Serdán, Gabriel Leyva y la calle Belisario Domínguez.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar la Ley de Movilidad Sustentable y atender en todo momento las indicaciones del personal vial para prevenir incidentes.

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