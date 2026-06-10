$!Cerrarán este jueves la zona de Olas Altas por el Festival ‘Amamos el Futbol’

A través de un comunicado, la SSPM informó que con motivo del Festival “Amamos el Futbol, ¡Amamos Mazatlán!”, el Paseo Olas Altas permanecerá cerrado a la circulación vehicular.

MAZATLÁN._ Tome sus precauciones. Con motivo del Festival “Amamos el Futbol, ¡Amamos Mazatlán!”, el Paseo Olas Altas permanecerá cerrado a la circulación vehicular este jueves a las 7:00 horas del jueves 11 de junio y con una duración estimada hasta las 23:00 horas.

Óscar García, subdirector de la Unidad de Vialidad, informó que el corte vial comprenderá el tramo desde la Glorieta del Venadito hasta el Escudo de Sinaloa, iniciando a las 7:00 horas del jueves 11 de junio y con una duración estimada hasta las 23:00 horas.

El mando vial señaló que, para evitar congestionamientos o retrasos entre quienes transitan por el sector, permanecerán habilitadas como vías alternas las avenidas Ignacio Zaragoza, Aquiles Serdán, Gabriel Leyva y la calle Belisario Domínguez.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar la Ley de Movilidad Sustentable y atender en todo momento las indicaciones del personal vial para prevenir incidentes.