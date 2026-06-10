Cerrarán este jueves Paseo Olas Altas a circulación vehicular por evento Amamos el Futbol

El tramo del Paseo Olas Altas que va del Monumento al Venadito al Escudo será cerrado este jueves a la circulación vehicular por la realización del evento Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán a partir de las 14:00 horas,

“Después de la inauguración del futbol vamos a tener a las 2 de la tarde cerrado todo lo que es Olas Altas desde el Venadito hasta El Escudo y va haber música en vivo, vamos a tener la Banda de Max Peraza en vivo”, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Va haber también activaciones deportivas por parte de patrocinadores y vamos a tener un ambiente totalmente familiar, invitamos a los mazatlecos, a los turistas a que vayan a este evento”.

Agregó que el 13 de junio también se tendrá un evento en el mismo Paseo Olas Altas con un artista invitado.

“Entonces ahí tenemos esos eventos por lo pronto en el mes de junio para aprovechar las actividades de Mazatlán la Fiesta del Futbol para que vengan a disfrutar todos los turistas que quieran nacionales e internacionales”, reiteró.

El evento de este jueves se llevará a cabo después de la inauguración del Mundial de Futbol en México y del partido inaugural entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica, este último programado de las 12:00 a las 14:00 horas, tiempo local, del Pacífico.