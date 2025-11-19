Cerrarán este jueves tramos del Paseo Claussen y avenidas del Mar y de los Deportes por desfile revolucionario, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tramos del Paseo Claussen y de las avenidas del Mar y de los Deportes serán cerradas la mañana de este jueves por la realización del desfile cívico, militar y deportivo en el paseo costero para celebrar el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

“La circulación en la Avenida del Mar, Paseo Claussen y Avenida de los Deportes será suspendida a partir de las 2:00 de la madrugada, para permitir el acomodo de los 64 contingentes que conforman la avanzada, la cual iniciará su marcha hacia el norte a partir de las 8:00 horas”, manifestó el subdirector de Tránsito Municipal, Óscar García Peinado.

En un comunicado de prensa emitido este miércoles por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal agregó que este cierre se realiza para garantizar un recorrido libre y seguro para los participantes del desfile.

Precisó que las bocacalles que conectan con la Avenida del Mar también permanecerán restringidas a la circulación vehicular, contando con la presencia de elementos viales para coordinar el paso y brindar recomendaciones a los peatones.

El desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, que inició el 20 de noviembre de 1910, comenzará en el Monumento al Pescador y concluirá en la avenida Quirino Ordaz Coppel, por lo que los contingentes bajarán del paseo costero por la Avenida de los Deportes.

El cierre será del Paseo Claussen a la avenida Insurgentes, se dio a conocer.

Como rutas alternas los automovilistas podrán utilizar avenidas como Ejército Mexicano, Cruz Lizárraga, Juan Carrasco e Insurgentes, informó el comandante de la corporación vial.

También exhortó a la ciudadanía a salir con anticipación de sus hogares y conducir con precaución para evitar accidentes.