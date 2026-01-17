$!Cerrarán la calle 5 de Mayo por trabajos de reencarpetado en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Debido al avance de los trabajos de reencarpetado en distintas vialidades de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad, informa a la ciudadanía sobre el cierre de circulación de la calle 5 de Mayo, en el sector Centro.

De acuerdo a un comunicado, Óscar García, subdirector de Tránsito Municipal, señaló que las tareas de mejora en dicha vialidad, en el tramo comprendido entre Ignacio Zaragoza y Paseo Claussen, iniciaron la mañana de este sábado.

Sin embargo, las obras se prolongarán durante los días lunes 19 y martes 20 de enero, con el fin de concluir el retiro de la carpeta asfáltica anterior y la colocación del nuevo reencarpetado.