$!Cerrarán la calle 5 de Mayo por trabajos de reencarpetado en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Debido al avance de los trabajos de reencarpetado en distintas vialidades de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad, informa a la ciudadanía sobre el cierre de circulación de la calle 5 de Mayo, en el sector Centro.
De acuerdo a un comunicado, Óscar García, subdirector de Tránsito Municipal, señaló que las tareas de mejora en dicha vialidad, en el tramo comprendido entre Ignacio Zaragoza y Paseo Claussen, iniciaron la mañana de este sábado.
Sin embargo, las obras se prolongarán durante los días lunes 19 y martes 20 de enero, con el fin de concluir el retiro de la carpeta asfáltica anterior y la colocación del nuevo reencarpetado.
El funcionario añadió que, para garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos, la circulación vehicular será inhabilitada a partir de las 09:00 horas del lunes, por lo que se exhorta a los automovilistas a utilizar rutas alternas como la Avenida del Mar, Benito Juárez y Juan Carrasco, principalmente para quienes se dirijan hacia el norte de la ciudad.
Finalmente, Tránsito Municipal hace un llamado a la población a extremar precauciones y atender las indicaciones viales, con el objetivo de evitar percances o contratiempos durante el periodo de cierre.