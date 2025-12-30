$!Cerrarán tramo de la Avenida del Mar, desde Insurgentes a Rafael Buelna, por la fiesta de fin de año

MAZATLÁN._ Con motivo de la Gran Fiesta de Fin de Año en el Malecón de Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que se realizará el cierre de circulación vehicular al norte de la Avenida del Mar a partir de las 06:00 horas del miércoles 31 de diciembre.

De acuerdo a un comunicado, Óscar García Peinado, subdirector de Tránsito Municipal, indicó que el cierre de circulación será sobre la Avenida del Mar, en el tramo comprendido entre Rafael Buelna e Insurgentes, inicialmente para la instalación del escenario y, posteriormente, por el evento de despedida de año, el cual contará con música en vivo, fuegos artificiales y un espectáculo de drones.