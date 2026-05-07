$!Certifican por primera vez dos playas en la Avenida del Mar, además de otra en la Zona Dorada

“Que se escuche bien esto, que se escuche fuerte y claro: por primera vez en la historia dos tramos de Avenida del Mar y el tramo de Zona Dorada frente al Viaggio, tres nuevas incorporaciones suman mil 600 metros lineales de litoral certificado y que se unen a las siete playas que ya contaban con esta certificación para llegar a 10 playas certificadas en el municipio, lo que significa 3 mil 814 metros de litoral que cumplen estándares de calidad ambiental, seguridad e infraestructura turística”.

“Nuestras playas son el corazón de lo que somos como municipio y cuidarlas es una responsabilidad que esta administración asumió desde el primer día, es por eso que me da mucho gusto recibir los certificados y banderines de las tres playas que se certificaron durante 2025”, recalcó Palacios Domínguez en el evento realizado en un hotel ubicado en la Avenida del Mar.

En su mensaje en el evento de entrega de certificados realizado este jueves, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que la grandeza de Mazatlán está en su gente y cultura, pero si hay algo que define a este puerto por encima de todos los demás es su litoral.

Por primera vez se realizó una certificación de dos playas ubicadas frente a la Avenida del Mar, además de otra en la Zona Dorada, en este puerto, principalmente para que no se generen procesos de anarquía en las mismas.

Ante dirigentes de agrupaciones hoteleras, ligadas al sector turístico, ambientales y educativas, entre otras, agregó que con estos resultados Mazatlán se posiciona como uno de los municipios con más litoral de playas certificadas en México y esto es posible gracias a que el Gobierno, en equipo con el sector empresarial comparten una misma visión donde el mayor activo es la belleza natural que nos rodea y sólo se le puede conservar trabajando juntos.

“Por vez primera estamos certificando dos playas de Avenida del Mar, son mil 300 metros, porque anteriormente había frentes de playas, que es muy importante que participe el sector turístico, el sector hotelero que tiene concesión, la gran mayoría están aquí presentes, pero las playas públicas deben ser una prioridad”, dijo el director general de la Operadora y Administradora de Playas en Mazatlán, Ángel García Contreras.

“Las certificaciones nos permiten contener el crecimiento anárquico, porque tenemos que tener concesión o acuerdo de destino en el caso del Gobierno, nos permiten tener servicios, calidad sanitaria de las aguas, tenemos que hacer tres estudios de la calidad del agua y equipamiento, entonces la idea de la certificación de playas no solamente es obtener un distintivo, sino es implementar un proceso continuo, permanente de manejo integral de la zona litoral”.

Pero reiteró que sobre todo lo que se busca es que no se generen procesos de anarquía sino todo lo contrario, establecer estudios de capacidad de carga de los ecosistemas costeros para que las instancias correspondientes puedan autorizar los servicios y de qué tipo y calidad de los mismos se pueden otorgar en las playas que aún están aún no saturadas como las que se están certificando en la Avenida del Mar y una más en la Zona Dorada, que es frente al hotel Viaggio.

“Estamos integrando mil 600 metros más, estamos ya en el tercer lugar nacional en términos de certificación, en términos de extensión y la meta de la Presidenta Municipal es que al finalizar su trienio estemos disputando el primer lugar, ya que Mazatlán entró en el proceso de certificación en el 2011 cuando la norma salió desde el 2006, está autorizada y desde el 2011 a la fecha se tenían siete playas certificadas, cuando llegamos tuvimos que recertificar las siete que estaban en proceso y la idea es terminar con 15”, continuó García Contreras.

“O sea, que en 3 años vamos a hacer lo que los demás gobiernos hicieron en casi 14, 15 años”.

Informó que ya se tiene el dictámen del organismo certificador que es Instituto Mexicano de Normalización y Certificador, autorizado por las secretarías de Economía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales en todo el País.

Precisó que las playas certificadas en la Avenida del Mar van desde el Monumento a los Lobos Marinos del Hotel Olas Altas Inn y la otra va desde la Universidad Autónoma de Occidente hasta el Hotel Holiday Inn Express.

“La primera tiene 700 metros y la segunda tiene 600, tuvimos que hacer una fragmentación, no están juntas, porque ya había infraestructura costera que impide que la norma de certificación se pueda certificar”, informó García Contreras.

En el evento se entregaron certificados a hoteles e instituciones ambientales y educativas, entre otras, que participan en la limpieza de playas en Mazatlán y que permiten que se logre la certificación de tres más para sumarse a las siete que ya contaban con esta certificación.