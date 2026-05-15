Cesan al Capitán de Puerto de Mazatlán tras denuncia ciudadana

El Capitán de Puerto Luis Antonio Barreiro Varela informó que la mañana de este viernes recibió su cese definitivo por parte de la Secretaría de Marina, tras una denuncia ciudadana presentada en su contra luego de una revisión a una embarcación.

Confirmó que se encuentra bajo investigación, pero desmintió que el motivo sea por malos manejos.

Señaló que la decisión responde al procedimiento derivado de la denuncia.

“Recibí el cese por una denuncia que hizo un bananero en mi contra porque no se le autorizó el permiso. Así es esto en mi sector, los marineros siempre traemos las maletas listas”, expresó.

Sin más detalles sobre los motivos de su baja, se dijo agradecido con Mazatlán, donde estuvo casi cuatro años al frente de la Capitanía de Puerto Regional e implementó activamente recorridos de supervisión a las embarcaciones pesqueras y de diversión como catamaranes, yates y motos acuáticas para privilegiar la seguridad en la mar.

Además, promovió el primer Festival del Mar con un desfile náutico por la bahía y celebraciones a los hombres del mar con actividades recreativas.