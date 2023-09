Con 58 años, el representante de lancheros de la Isla de la Piedra, en entrevista con Noroeste, César Lizárraga, compartió un sinfín de memorias y aventuras, desde las más venturosas hasta las no tan gratas, que indiscutiblemente, le forjaron a ser lo que es ahora.

“Yo vendía en aquel entonces la carne, el cocido que le llaman, toda esas cosas, verduras. En las tardes vendía frutas, todas esas cosas no, en canastos; le daba vuelta a todo lo que era el pueblo, y llegaba a la escuela bien tarde, a veces me devolvían, me daban tolerancia los maestros”, comentó César.

Su camino por la preparación académica, no fue tan satisfactorio, ya que solo cursó hasta segundo año de secundaria.

Indiscutiblemente, el hecho de crecer en la Isla de la Piedra, lo orilló a aventurarse en el mar, en los viajes que, cuando ya era mayor de edad, pudo hacer, como él dijo, ‘en su lanchita’.