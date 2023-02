MAZATLÁN._ El cese del ex Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres como Secretario de Turismo en Sinaloa es un acto de congruencia del Gobernador luego de que la Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso del Estado iniciar el juicio de procedencia, dijo el Presidente Municipal sustituto, Édgar Augusto González Zataráin.

”Lo único que sí les puedo decir es que es un acto de congruencia del Gobernador al afirmar que las instituciones judiciales, de la Auditoría, cuando la Fiscalía más bien, que estaban implicados en este tema se están cumpliendo como lo dijo, la verdad fue muy claro y dijo en su momento se va actuar y se va a trabajar en ésto, bueno, es una congruencia en ese sentido lo que el Gobernador anunció”, continuó González Zataráin la mañana de este miércoles ante personal de medios de comunicación.

”Lo que pasa es que el tema de la justicia no es así tan expedita, tan inmediata porque son procesos, son procedimientos que se siguen y en ese sentido pues el Gobernador ahí está, lo estuvo diciendo durante mucho tiempo que ahí estaban actuando, a mí me preguntaron, yo lo estuve diciendo que se estaba actuando, ayer no menos que se los comentaba que por lo menos era testigo porque me habían llamado también a algunas comparecencias”.

Agregó que eso es parte de lo que hoy se está viendo, de ese desarrollo que se ha realizado, algo que todos conocían que había un proceso, que había un procedimiento, que obviamente las instancias estaban obligadas a determinar, actuar de una forma u otra y ahí están los resultados, se está actuando.

”Lo dije en un principio que yo confío en las instancias y creo en las instituciones y confío en las instituciones”, reiteró el Alcalde González Zataráin.

Como se informó públicamente en su momento, el martes el Gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, informó que la Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso del Estado iniciar el juicio de procedencia o desafuero en contra del ex Alcalde de Mazatlán, por lo que ese mismo día Benítez Torres dejó de ser titular de la Sectur en Sinaloa para que ya no tenga fuero y en su lugar se nombró a Estrella Palacios.

Benítez Torres tiene ante la Fiscalía General del Estado 10 denuncias, entre ellas unas seis por igual número de contratos por adquisición directa de luminarias a la empresa Aztexa Lighting.

Nombramiento de Estrella Palacios es muy bueno: Alcalde

Con respecto al nombramiento de Estrella Palacios como nueva titular de la Sectur en Sinaloa, González Zataráin dijo que es un buen nombramiento pues se trata de una joven, pero que ya tiene experiencia en este ramo porque estuvo ya poco más de un año al frente de una subsecretaría de esa misma dependencia.

”Y me tocó coincidir con ella en varios eventos tanto como Secretario de la Presidencia como Presidente (Municipal) y es una persona que conoce muy bien el tema de turismo, hay que darle oportunidad a caras nuevas, a jóvenes y creo que es una buena oportunidad para ella de demostrar lo que es capaz de hacer”, continuó González Zataráin.

”Cuenta con el perfil completamente, además es una gran oportunidad, yo creo que es bueno ésto con la integración también de Ricardo Velarde que habrá de ayudarle en algunos temas, pues ahí se integran en materia de turismo”.