MAZATLÁN._ Con un proyecto de electrificación, la Comisión Federal de Electricidad busca mejorar su servicios en las comunidades rurales de Mazatlán, informó el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

El Presidente Municipal dio a conocer que tuvo una reunión de trabajo con la CFE con el objetivo de tratar varios proyectos, entre ellos el de la electrificación de comunidades rurales.

Detalló que estas comunidades podrán electrificarse con celdas o fotovoltaicas, un nuevo modelo y esquema de CFE. Asimismo señaló que estas son limitadas al constar de ocho a 10 viviendas.

Comentó que otro de los proyectos o temas a tratar en la reunión con CFE es la suficiencia de energía.

“Ayer estuvimos en el puente de El Quelite, que es un lugar que ha sufrido durante muchos años de la falta de energía, no hay suficiente energía. No es algo nuevo. No es de hace un año ni dos, eso ya tiene mucho tiempo, que se tienen que mejorar”, comentó el Alcalde.

Señaló que ya se tienen detectados diferentes puntos como estos en diferentes lados de la ciudad de Mazatlán, los cuales, en temporada de lluvias o calor no hay suficiente energía.

“Son varios temas con la Comisión Federal de Electricidad. Van a estar habiendo una serie de reuniones muy constantes, va a ser muy común porque quedamos en ese acuerdo; establecer mesas de trabajo”, añadió González Zataráin.

El Alcalde indicó que CFE presentará los proyectos para esas comunidades, esto para que ya no sigan siendo afectadas debido a esto.

“Es la misma razón, que no hay suficiente energía, que se les va a algunas zonas, sobre todo en una población tienes en una parte del centro muy bien y ya en las orillas, en la periferia, tienes problema; no es suficiente, se empieza a apagar el alumbrado público, se empiezan apagar los equipos de acondicionador (aires acondicionados) en algunas viviendas”, dijo el Alcalde de Mazatlán.

Señaló que a veces no le llegan a estas viviendas ni siquiera el suministro energético; las zonas donde se presenta este problema son muy dispersas, siendo las subestaciones el origen de la falta de energía, comentó.

“Ese tipo de poblaciones ya tienen ese problema desde hace mucho tiempo. El costo-beneficio para invertir en temas de subestación es muy alto, por eso le han sacado un poquito la vuelta, hay que ser directos en eso; le han sacado un poquito la vuelta a esos temas por el tema del costo-beneficio”, dijo el Alcalde de Mazatlán.

Señaló que el tema de los apagones ha disminuido, ya que en la última lluvia esto disminuyó, pues señaló que han venido cambiando transformadores.

Por su parte, en cuanto a las personas que sufrieron daños por esta problemática dio a conocer que los orientaron hacia la Comisión Federal de Electricidad para darles seguimiento.