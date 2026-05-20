CFE tiene el compromiso de no cortar el servicio en Mazatlán mientras se revisan casos de cobros altos

El Gobierno Municipal realiza acompañamiento a las personas que acusan cobros excesivos en el recibo de energía eléctrica y existe el compromiso de la Comisión Federal de Electricidad de no hacer corte del servicio mientras se revisan esos casos, manifestaron la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“El Gobierno Municipal de Mazatlán estamos del lado de la gente, siempre lo hemos estado y lo estaremos y en este caso específico de los altos cobros que les llegaron a algunas personas por parte de la CFE tuvimos una reunión el lunes pasado en Palacio Municipal que fue encabezada por el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, y estuvimos hablando con el superintendente Víctor Morachis”, expresó Palacios Domínguez.

“Tenemos muy buena relación con él, él quedó de analizar el histórico en los medidores de las personas que tienen esa situación para poder ver cómo podemos ayudarlos y ver el caso específico de las personas que así lo requieran, entendemos la situación y vamos a estar muy al pendiente de el seguimiento que se dé por parte de las personas que han manifestado alguna queja”.

El Secretario del Ayuntamiento recordó que mientras se realizaba dicha reunión había tres manifestaciones de gente de El Rosario, Concordia y Mazatlán por dicha inconformidad y el superintendente dijo que se llegaron a acuerdos en donde el primero es la revisión a los recibos, también se debe tomar en cuenta que en estos momentos se han estado prendiendo los aires acondicionados porque realmente casi no hubo frío el Mazatlán y la gente sabe muy bien que sin subsidio se eleva el cobro, pero hay unos casos desorbitantes que merecen mucha atención.

“Y como dice la Presidenta nosotros estamos acompañando a la gente: no solamente van a hacer una revisión a las lecturas (del medidor de consumo), mientras eso ocurra hay el compromiso de la CFE que no se le va hacer corte ni nada hasta aclarar las situaciones y eso para nosotros también es un alivio porque la gente tenía ese temor”, expresó Ríos Pérez.

“También la Presidenta solicitó que estuvieran muy pendientes los de Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), de hecho ahorita me mandan reporte que están atendiendo grupos completos que están llegando a levantar el reporte que ellos hacen y son intermediarios con la CFE, también han estado trabajando en conjunto Profeco con los de CFE y la Presidenta le ha hecho una y otra gestión a la CFE que atiendan a la gente, que nosotros acompañemos a esta parte que sí es muy sentida por todos”.