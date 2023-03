”Eso es lo que yo he visto y lo demás es una situación en donde a mí me tocó o a nosotros nos tocó transformar la Universidad, aquí en el sur ustedes recordarán como estaba Ciudad Universitaria, pura terracería, ustedes recordarán como estaba la Prepa Rosales, y aquí en el sur dejamos bandera blanca en calidad educativa, todos los programas de nivel medio superior y superior todos acreditados 100 por ciento, eso es algo maravilloso para los padres de familia y las y los muchachos donde lo fundamental es que no pierdan clases, lo fundamental es que no haya huelgas”.

”Aquí vienen a hablar por ejemplo de que el PAS en la UAS cuando estamos viendo los problemas de violencia, cuando estamos viendo el problema de la secuela que nos está dejando la pandemia no únicamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de nuestra economía, desde el punto de vista educativo, es decir, todo lo que nos ha pasado hasta el día de hoy y de repente vienen con situaciones nimias en donde pues el Congreso tiene la obligación de armonizar una ley y es lo que está haciendo, ya si hay otro tipo de situaciones personales ya es otra cosa”.

Siempre que va haber proceso electoral hay una

campaña de desprestigio en mi contra, señala

También manifestó que siempre que va haber un proceso electoral pasa eso, una campaña de desprestigio en su contra.

”Siempre que va haber un proceso electoral a mí me pasa ésto, siempre hay una campaña de desprestigio, siempre, yo ya estoy acostumbrado a ello y esto se debe a que nosotros trabajamos durante todo el año y nos quiere la gente, entonces hay una campaña para que no nos quiera la gente, eso es todo”, continuó.

Pero reiteró que si se ven los resultados cómo va olvidar cuando nació la Preparatoria de El Quelite, la de La Noria, la de Los Pozos, la de Villa Unión que la impulsó porque el tema educativo juega un papel fundamental y se debe recordar todo lo que se hizo en Concordia, El Rosario y Escuinapa y lo maravilloso y lo sigue repitiendo es que desde entonces no hay una huelga en la UAS y ahorita lo importante es que las y los estudiantes salgan bien preparados, pero a mucha gente es lo que menos le importa.

Subrayó que eso a él le importó desde el principio porque es empresario y los empresarios trabajan en torno a resultados, no se hacen tontos ni tampoco caen en provocaciones estériles.

A pregunta expresa de si se sentaría a platicar con el Gobernador del estado contestó que se sentaría con el que sea.

”Yo me siento con el que sea, yo no quiero comentar porque mañana van y le preguntan a él y luego dice que no, para qué armamos eso, no tiene caso, yo creo que lo más importante en este momento es que cada quien trabaje en lo máximo de su capacidad de acuerdo con la competencia que le corresponde”, recalcó.

”Yo estoy en el PAS y aquí estamos en un evento muy bonito, un evento la verdad hermoso”.

Sobre las iniciativas para reformar la Ley Orgánica de la UAS y de otras instituciones manifestó que si algo hay permanente son los cambios.

”Si algo hay permanente son los cambios, creo que mientras se trate de mejorar todo es bueno, pero mientras se trate de desviar la atención aduciendo que fulano tiene más, fulano tiene menos, que le interesa todo menos el tema educativo, a mí sí me interesa el tema educativo, pero lo mejor yo he demostrado que realmente me interesa la juventud de a deveras, no de a mentiras, no pagándole a medios para que saquen alguna cosa que no es”, enfatizó el líder fundador del PAS.

”Yo la verdad es que siempre he trabajado y ahí está mi historial, lo que hemos influido para que mejore la educación aquí en el estado de Sinaloa, hay que agradecer, la Universidad hay que decirlo, la Universidad está muy bien, la Universidad ahorita si ustedes ven el nivel medio superior es lo mejor que hay a nivel nacional, entonces a veces uno se pregunta y para qué quieren cambiar si esto está bien, bueno a lo mejor es para mejorar, todo es perfectible y si es para eso yo estoy completamente de acuerdo desde luego, pero no me quieran meter a mí en un pleito que no me corresponde”.

Reiteró que en su caso es ex rector de la UAS y como tal opina, no como político, opina porque conoce el tema educativo y a fondo, de a deveras, no de a mentiras.

”Entonces creo que hay mucho que hacer y cada chango a su mecate, y por favor que al rato que no me reclamen que le dije chango a alguien, digo cada chango a su mecate incluyéndome, incluyéndome”, reiteró el fundador del PAS.

Fue en la Plazuela República, en el Centro de Mazatlán, donde poco después de las 16:00 horas de este sábado la secretaria general del PAS, Angélica Díaz, tomó protesta a los integrantes de los 85 subcomités de ese partido político en Mazatlán.