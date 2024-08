Por su excelente desempeño como anfitrión turístico del Pueblo Señorial de La Noria y su participación en un foro a nivel nacional, Christian Uriel se convirtió en el primer Embajador Infantil de Sinaloa.

“Vamos a reconocer a uno de los niños de la primera generación de las ‘Cuichis Noreñas’, que vamos a nombrar Embajador Infantil, ya que este niño junto con el Comité Ciudadano ha estado yendo a eventos fuera de Mazatlán, a promover las bondades de La Noria”, mencionó Rigel Sánchez Garzón, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca (Sedectur) Mazatlán

Visitar La Noria se convierte en una experiencia única con Christian Uriel como guía. A sus nueve años, este estudiante de tercer grado combina su educación con su papel como anfitrión turístico, destacándose entre los “Cuichis Noreñas” capacitados por la Sectur. Su pasión y habilidad para contar historias y leyendas locales han cautivado a muchos visitantes.

Christian lleva a los turistas a la iglesia, el panteón, la huarachería y otros sitios emblemáticos, dando vida a cada rincón con sus narraciones y voces. Su favorita es la leyenda del Jinete sin Cabeza, que logra dar un toque de misterio y emoción a sus recorridos.

Además de su trabajo como guía, Christian disfruta de la escuela y el deporte, especialmente el béisbol. Aunque ser niño tiene sus desafíos, aprovecha al máximo esta etapa aprendiendo y ayudando a su familia. Su admiración por sus padres, Rosario Guadalupe y Luis Miguel, es evidente en su discurso.

“Se siente bien, hasta a mi me encantó y está victoria se la quiero dedicar a mi familia, que han dado todo porque yo fuera en un camino bien. También le doy gracias a mi padrino, a don Fernando y a don Aure que ellos también me ayudaron, me dieron apoyo”, expresó Christian Uriel.