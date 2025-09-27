Cielos semi nublados y humedad al 85% se presentan ese sábado en Mazatlán

Entre parcialmente nublados y algunos rayos del sol asomándose, se mantuvo este sábado el clima en la ciudad de Mazatlán, donde la humedad se mantuvo por encima del 85 por ciento durante el día, al igual que la alta pronóstico de lluvia con 70 por ciento de probabilidad.

En tanto, la temperatura de este día escaló desde los 28 a los 33 grados centígrados entre la nubosidad del cielo; esto derivado por la interacción de un canal de baja presión con el Monzón Mexicano; así lo indicó en su reporte matutino el Servicio Meteorológico Nacional.

La sensación térmica se mantuvo entre los 33 y 34 grados centígrados; es decir, un descenso en lo que venía siendo un ambiente marcado por temperaturas de arriba de 49 grados. Sin embargo, este sábado los vientos alcanzaron velocidades máximas entre 6 y 10 kilómetros por hora.

Fue alrededor de las 12:45 horas cuando el sol se hizo presente en todo su esplendor, provocando que la gente optara por el uso de sombreros y sombrillas para resguardarse; mientras que la probabilidad de precipitación se movió para la tarde noche y mañana del domingo 28 de septiembre.

Por su parte, el titular de Protección Civil Estatal, Roy Navarrete, había informado que el huracán Narda presenta un debilitamiento y se mantendría alejado de las costas de Sinaloa, por lo que ya no representa ningún riesgo; No obstante, las lluvias persistirían en la entidad por la interacción del monzón con un canal de baja presión.