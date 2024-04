“La gente cree, porque hay mitos como en todos lados, que el girasol, los pétalos se cierran cuando es de noche, y no, el girasol ya una vez que está abierto queda tal cual, los que tienen los cambios son los botones”, mencionó la ambientalista y líder del proyecto de Mi Jardín Polinizador, Juliana Jeanette Michel Esparza.

La ambientalista señaló que aunque existen muchos mitos alrededor de si pudiera o no verse afectado el campo de girasoles, ella confía en que no habrá grandes cambios, como los que pudieran darse en el monte en donde hay plantas que reaccionan totalmente con la luz del sol.

“Yo lo que sí me he dado cuenta es que la energía de la luna si tiene que ver mucho con la agricultura y ahora la agricultura y los agrónomos de la nueva generación se están enfocando muchísimo en nuestros ancestros”, dijo.

Pese a que en los últimos años la agricultura que ella decidió implementar en este Jardín Polinizador, tanto en el campo como en un pequeño huerto, se basan en creencias ancestrales muy ligadas a las fases de la luna, explicó que su creencia personal es que este eclipse no cause daños mayores a la flora o fauna del lugar.

Cómo atractivos novedosos del lugar sus nuevos paradores fotográficos, sus puestos de snacks, una pequeña cocina, la mini ruta de senderismo y el puesto de souvenirs.

“Los domingos hay menudo, ese es de rigor y hay uno que otro platillo para las personas que no comen menudo pero no hay, no hay un menú extenso, pues nada más hay uno o dos platillos, este año hay raspados, hay bolis, hay rusas, hay tostilocos, las chucherías en general y pusimos una pequeña mini tiendita de souvenir también para un recuerdito si quieren llevar”.

Estará abierto por aproximadamente cuatro semanas, de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas y sábados y domingos de las 9:00 a 18:00 horas, el costo para ingresar es de 30 pesos por persona, con lo cual apoyas a continuar con este proyecto ambiental.