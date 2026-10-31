Mazatlán
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Tradición

Cientos celebran Halloween en La Gran Plaza, el Centro Histórico y el malecón de Mazatlán

Niños, jóvenes y adultos salieron la noche del 31 de octubre para festejar y lucir atuendos inspirados en gran variedad de personajes
Carlos Robles |
31/10/2026 22:02
31/10/2026 22:02

MAZATLÁN._ Con disfraces de superhéroes, monstruos y personajes de series, anime, videojuegos y películas, cientos de niños, jóvenes y adultos se dieron cita en diferentes puntos de Mazatlán durante la noche del 31 de octubre para celebrar Halloween.

Espacios como La Gran Plaza, el Centro Histórico y el malecón estuvieron entre los lugares de mayor asistencia, donde los participantes acudieron para recibir dulces o simplemente lucir sus atuendos en una fecha que se ha convertido en tradición en el puerto.

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Los disfraces dieron variedad a los recorridos, pues además de los personajes relacionados con el terror, hubo quienes eligieron representar a protagonistas de historias de fantasía y figuras de la cultura popular.

Los más pequeños participaron caracterizados como sus personajes favoritos y salieron a recibir golosinas, una de las actividades principales de esta celebración.

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A ellos se sumaron jóvenes y adultos, quienes también aprovecharon la ocasión para disfrazarse, por lo que su presencia hizo que el festejo se extendiera entre distintas generaciones y no se limitara a las actividades infantiles.

En La Gran Plaza se concentraron personas que eligieron este punto comercial para celebrar y mostrar sus vestimentas, donde los disfraces de monstruos y superhéroes coincidieron con los inspirados en series, películas y videojuegos.

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El Centro Histórico fue otro de los espacios de reunión, siendo el principal punto de encuentro la Plazuela Machado y sus calles aledañas, las cuales recibieron a participantes que se incorporaron a la celebración, llevando sus caracterizaciones a una de las zonas más representativas de Mazatlán.

Sobre el malecón también se observó la presencia de niños, jóvenes y adultos disfrazados, quienes eligieron el paseo costero como escenario para disfrutar de Halloween, desde Olas Altas hasta el parador turístico de Las Letras de Mazatlán.

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La participación se distribuyó así entre espacios comerciales y paseos públicos, con personas que salieron tanto por los dulces como por la oportunidad de lucir sus atuendos.

De esta forma, con distintos personajes y la asistencia de personas de todas las edades, la celebración del 31 de octubre tuvo presencia en varios de los principales puntos de convivencia de la ciudad.

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