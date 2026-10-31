$!Cientos celebran Halloween en La Gran Plaza, el Centro Histórico y el malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con disfraces de superhéroes, monstruos y personajes de series, anime, videojuegos y películas, cientos de niños, jóvenes y adultos se dieron cita en diferentes puntos de Mazatlán durante la noche del 31 de octubre para celebrar Halloween. Espacios como La Gran Plaza, el Centro Histórico y el malecón estuvieron entre los lugares de mayor asistencia, donde los participantes acudieron para recibir dulces o simplemente lucir sus atuendos en una fecha que se ha convertido en tradición en el puerto.









Los disfraces dieron variedad a los recorridos, pues además de los personajes relacionados con el terror, hubo quienes eligieron representar a protagonistas de historias de fantasía y figuras de la cultura popular. Los más pequeños participaron caracterizados como sus personajes favoritos y salieron a recibir golosinas, una de las actividades principales de esta celebración.









A ellos se sumaron jóvenes y adultos, quienes también aprovecharon la ocasión para disfrazarse, por lo que su presencia hizo que el festejo se extendiera entre distintas generaciones y no se limitara a las actividades infantiles. En La Gran Plaza se concentraron personas que eligieron este punto comercial para celebrar y mostrar sus vestimentas, donde los disfraces de monstruos y superhéroes coincidieron con los inspirados en series, películas y videojuegos.













El Centro Histórico fue otro de los espacios de reunión, siendo el principal punto de encuentro la Plazuela Machado y sus calles aledañas, las cuales recibieron a participantes que se incorporaron a la celebración, llevando sus caracterizaciones a una de las zonas más representativas de Mazatlán. Sobre el malecón también se observó la presencia de niños, jóvenes y adultos disfrazados, quienes eligieron el paseo costero como escenario para disfrutar de Halloween, desde Olas Altas hasta el parador turístico de Las Letras de Mazatlán.







La participación se distribuyó así entre espacios comerciales y paseos públicos, con personas que salieron tanto por los dulces como por la oportunidad de lucir sus atuendos. De esta forma, con distintos personajes y la asistencia de personas de todas las edades, la celebración del 31 de octubre tuvo presencia en varios de los principales puntos de convivencia de la ciudad.