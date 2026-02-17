$!Cientos de familias están listas para que la tambora haba vibrar el segundo desfile del Carnaval de Mazatlán

El puerto se encuentra listo para vivir una de sus jornadas más emblemáticas y esperadas por los mazatlecos como lo es el segundo y último desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, que este año se celebra bajo el lema ‘¡Arriba la Tambora!’ y se desarrollará a lo largo del paseo costero.

Desde temprana hora, cientos de familias comenzaron a instalarse sobre la Avenida del Mar, el Paseo Claussen y el Paseo Olas Altas, apartando espacios y organizándose para disfrutar de este espectáculo programado a iniciar en punto de las 16:30 horas a la altura de la Avenida de los Deportes.

El recorrido se pondrá en marcha con la tradicional avanzada comercial, la cual estará partiendo en punto de las 15:30 horas, marcando el preámbulo de una tarde que promete intensidad y entusiasmo.

Posteriormente iniciará de manera formal el desfile avanzando por el Malecón de Mazatlán hasta culminar en Olas Altas, en un trayecto donde estarán recorriendo un total de 32 carros alegóricos que despliegan su creatividad, iluminación, música y diseño, acompañados de comparsas, bailarines y bandas que darán vida al espíritu festivo que caracteriza a esta celebración.

En el recorrido hará acto de presencia la Corte Real 2026 encabezando sus respectivas secciones del desfile, donde en cada uno de los carros alegóricos se representará una canción popular de la música banda y música de viento sinaloense.