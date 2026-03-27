$!Cientos de fieles recorren el malecón de Mazatlán en una jornada de oración por la paz

MAZATLÁN._ En una jornada de fe que recorrió el paseo costero del puerto, cientos de creyentes se sumaron a la caminata del Santo Rosario por la Paz de México, Sinaloa y Mazatlán, organizada por el Movimiento Matrimonial Mariano. El recorrido se llevó a cabo este viernes desde el parador turístico de las Letras de Mazatlán hasta el Monumento a los Lobos Marinos. Una caminata llena de esperanza fue la que se vivió a lo largo del malecón, donde personas de todas las edades avanzaron entonando cánticos religiosos y elevando oraciones con la intención de pedir por la paz en todo el País.









Francisco Vega, principal organizador de esta manifestación religiosa, junto a su esposa Martha Carrillo, expresó que la caminata no se realizó con ningún carácter de protesta, sino de expresión espiritual y reflexión colectiva. “Hoy no venimos a protestar, no venimos a señalar, no venimos a dividir, sino que venimos a expresar algo muy profundo. La paz no comienza en el gobierno ni en las instituciones, comienza en el corazón”, comentó. “Creemos que la verdadera transformación de México inicia en casa y, cuando la sociedad se estabiliza, la paz se vuelve posible, por eso, hoy caminamos en serenidad y en fe, regalando rosarios, el cual no es solo un objeto, es un compromiso”.









Francisco Vega expresó que a través de este movimiento, se busca compartir la idea de que la transformación social inicia en el hogar y que el fortalecimiento de las familias es clave para construir una sociedad más estable y en paz. Asimismo, hizo un llamado a retomar la vida espiritual y los valores morales dentro de las familias sinaloenses, al considerar que los matrimonios son fundamentales en la formación de las nuevas generaciones. “Es decirle a Sinaloa y a Mazatlán que sí creemos que la oración puede transformarlo, por eso, hoy, con esta caminata, sembramos paz y creemos que cada Ave María es una semilla”, declaró. “Los matrimonios somos los formadores de las nuevas generaciones. Necesitamos volver a Dios, rezar en familia y fortalecer los valores morales. Que Dios bendiga México, Sinaloa y Mazatlán, para que cada familia sea un hogar de María”.









Durante esta caminata, participaron diversos sacerdotes de la Diócesis de Mazatlán, entre ellos, el párroco Jesús Mota Flores, el vicario Óscar Mercado, el padre Heriberto Gastélum, el padre Carlos Javier y el padre Jesús Armando Durán. Al concluir el recorrido, los sacerdotes ofrecieron una bendición a los asistentes, quienes se congregaron para cerrar la actividad con un mensaje de unidad y esperanza, en el que los participantes reiteraron su convicción de que la oración y la unidad familiar pueden contribuir a la construcción de la paz en México.