$!Cientos de pasajeros quedan varados en Mazatlán por cierre de autopista a Culiacán

El primer camión que salió de Culiacán a Mazatlán aún no llegaba a las 13:30 horas, dijo Alondra Guadalupe Rosas García, jefa de taquilla y edecanes y encargada de operaciones de la terminal AUS Mazatlán.

“En el camión solamente venía una persona a Mazatlán y se metió a la ciudad a dejarla, y ya no nos permitieron seguir el camino, desde la madrugada del lunes estoy varada aquí”, dijo.

“Es más, nos pidieron que no nos moviéramos de aquí porque no sabían a qué hora saldrían los camiones y si nos íbamos podríamos perder nuestros boletos”, expresó.

Afortunadamente, dijo, la cita es con un médico particular y ya se la reprogramaron, pues quizá si hubiera sido en el Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social no habría corrido con la misma suerte.

Orlando confiesa que en el interior de la terminal de autobuses no se percató de las inundaciones que afectaron a Mazatlán y las carreteras hacia el norte, no se preocupó por el mal tiempo, pero sí por perder su cita.

“Llegué el domingo, el camión llegó a hacer escala y ya no lo dejaron salir porque estaba lloviendo mucho, y luego se cortaron las carreteras y aquí estoy varado”, dijo.

Orlando Cruz González viene de Tamaulipas y va a Ciudad Obregón, Sonora, a una cita médica. Su cita era el lunes, y no sabe cuándo podrá llegar a ese lugar para poder cumplirla.

Milagros compró su boleto en línea, todos los martes va a Navolato a ver a su familia. Nunca pensó que al llegar a la terminal le dirían que no había salidas y no hay hora.

“Ya no voy a ir a Navolato, no tiene caso porque me tengo que regresar al día siguiente, solo voy de visita y regreso a trabajar, soy enfermera”, dijo.

Milagros solo espera que le regresen su dinero o le cambien su boleto para la próxima semana, pero no había conseguido ninguna de las dos cosas.

Las carreteras al norte fueron cerradas desde el domingo por la noche por los daños a la carpeta, en algunos tramos, y la caída del puente sobre el Río Quelite, en el caso de la libre México 15, rumbo al norte.

Hoy, a partir de las 12:00 horas empezaron a salir los camiones, pero tardarán 24 horas para terminar con el rezago, informó Álvaro Peña Torres, gerente de la Central de Autobuses de Mazatlán.