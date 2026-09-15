$!Cientos de personas acompañan a Alcaldesa de Mazatlán durante el Grito de Independencia

Ante cientos de personas reunidas en la explanada de la Plazuela República, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez encabezó la noche de este 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Municipal. La conmemoración se realizó con motivo del 216 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México, después de varias horas de verbena popular y actividades familiares que se desarrollaron en el centro de la ciudad. Acompañada por autoridades civiles, militares y navales, Palacios Domínguez recibió la Bandera Nacional y salió al balcón del edificio municipal para dirigir el tradicional discurso ante los asistentes, para recordar a quienes participaron en la lucha iniciada en 1810.







Durante su mensaje recordó a las mujeres y los hombres que encabezaron y dieron vida a este importante, movimiento de independencia, entre ellos Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Ignacio Allende, Juan Aldama, José María Morelos y Pavón, y Vicente Guerrero. La Presidenta Municipal también lanzó ‘vivas’ por la Independencia Nacional, la soberanía, la justicia, la paz, las mujeres y Mazatlán, antes de concluir con tres llamados de “¡Viva México!”, correspondidos por las personas concentradas frente al Palacio Municipal.







Posteriormente hizo sonar la campana y ondeó la Bandera Nacional, como parte del acto cívico con el que se recordó el llamado realizado por Miguel Hidalgo la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Como parte del acto protocolario conmemorativo del 16 de septiembre la escolta y la banda de guerra de los mandos militaron entonaron el Himno Nacional. Al culminar el acto cívico, los asistentes disfrutaron de un espectáculo de fuegos pirotécnicos que iluminó el cielo sobre el Centro de Mazatlán, donde durante varios minutos, luces de distintos colores acompañaron el ambiente festivo y al ritmo de la música regional, marcaron la continuación de la celebración por el aniversario de la Independencia de México.





Celebran con verbena popular Desde horas antes de la ceremonia, familias, grupos de jóvenes y visitantes llegaron a la Plazuela República para participar en los festejos patrios. En las calles cercanas al Palacio Municipal se instalaron puestos de comida, bebidas, juegos y artículos alusivos a la Independencia. Los asistentes adquirieron antojitos mexicanos, banderas, sombreros y diferentes recuerdos con los colores verde, blanco y rojo. Algunas personas acudieron con vestimenta tradicional y accesorios tricolores, mientras que otras aprovecharon la decoración colocada en la zona para tomarse fotografías. La concentración ciudadana aumentó conforme se aproximaba el inicio del acto oficial. Mientras algunas familias recorrían la verbena, otras buscaron un espacio frente al balcón principal para observar la ceremonia.





Armando Ramos ameniza la noche Después del acto protocolario, la celebración continuó con la presentación del cantante mazatleco Armando Ramos y su proyecto musical “Al Tiro”, quien amenizó la noche con temas como ‘A La Antigüita’, ‘Eva María, ‘Ando al Tiro’, ‘Se Cancela’, ‘Chatita de mis Amores’, entre otras. El espectáculo fue preparado como la presentación principal de la noche mexicana y reunió a las familias que permanecieron en la Plazuela República después del Grito de Independencia, para disfrutar de la velada musical. De esta forma, con música en vivo y un ambiente festivo, los asistentes continuaron la celebración en el Centro de Mazatlán después de participar en la ceremonia cívica.



