Mazatlán
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Semana Santa

Cientos disfrutan de un ambiente festivo en Las Letras de Mazatlán por tercer día consecutivo

El parador turístico reunió a familias y visitantes que aprovecharon la música, la gastronomía y la convivencia durante el fin de semana vacacional
Carlos Robles |
05/04/2026 01:04
05/04/2026 01:04

MAZATLÁN._ Cientos de personas se dieron cita el Sábado de Gloria en el parador turístico de Las Letras de Mazatlán, donde el ambiente festivo de Semana Santa se hizo presente entre música, convivencia y una amplia oferta gastronómica.

Desde la tarde y hasta entrada la noche, familias locales y turistas aprovecharon el periodo vacacional para reunirse en este emblemático punto del puerto, que se ha consolidado como uno de los espacios más concurridos durante estas fechas.

El lugar se llenó de vida con la presencia de grupos de amigos y familias completas que, entre risas y conversaciones, disfrutaron de la brisa marina y del entorno, mientras la música ambientaba el espacio, generando un ambiente relajado y propicio para la convivencia.

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Uno de los principales atractivos fue la variedad de alimentos ofrecidos por comerciantes locales, quienes instalaron sus puestos para atender la demanda de los visitantes.

Entre los productos más solicitados destacaron el algodón de azúcar, elotes cocidos, tostielotes, papas fritas y otros antojitos que forman parte de la tradición popular en este tipo de espacios.

Los más pequeños también encontraron opciones para disfrutar, mientras recorrían el lugar acompañados de sus familias, contribuyendo a un ambiente completamente familiar que predominó durante la jornada.

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La notable afluencia registrada en este punto turístico refleja el dinamismo que vive Mazatlán durante la Semana Santa, así como la preferencia de visitantes por espacios abiertos donde se combina la recreación, la gastronomía y el esparcimiento.

El parador de Las Letras continua como uno de los sitios favoritos para quienes buscan disfrutar de un momento agradable en el puerto, en medio de una de las temporadas más importantes para el turismo local.

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