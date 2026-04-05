$!Cientos disfrutan de un ambiente festivo en Las Letras de Mazatlán por tercer día consecutivo

MAZATLÁN._ Cientos de personas se dieron cita el Sábado de Gloria en el parador turístico de Las Letras de Mazatlán, donde el ambiente festivo de Semana Santa se hizo presente entre música, convivencia y una amplia oferta gastronómica.

Desde la tarde y hasta entrada la noche, familias locales y turistas aprovecharon el periodo vacacional para reunirse en este emblemático punto del puerto, que se ha consolidado como uno de los espacios más concurridos durante estas fechas.

El lugar se llenó de vida con la presencia de grupos de amigos y familias completas que, entre risas y conversaciones, disfrutaron de la brisa marina y del entorno, mientras la música ambientaba el espacio, generando un ambiente relajado y propicio para la convivencia.