Cierra Cruz Roja Mazatlán temporada de boteo con una recaudación de 3 millones 50 mil pesos

Con el respaldo de la ciudadanía, el sector empresarial y el Gobierno Municipal, la delegación mazatleca de Cruz Roja cerró su campaña anual de boteo con una recaudación total de 3 millones 50 mil pesos, lo que representó un incremento significativo con respecto al año pasado, cuando se obtuvieron 2 millones 170 mil pesos.

La directora administrativa de la benemérita institución, María del Rocío Sánchez, informó que el corte realizado al concluir el boteo el pasado 30 de mayo, brindó resultados positivos y una respuesta con la aportación del predial, llegando al medio millón de pesos únicamente con eso.

“Efectivamente, el 30 de mayo fue el cierre del boteo, pero a partir de este año, dada la situación económica del país en general, nos dieron la opción de una colecta anual. ¿Qué significa esto? Que ya no podemos botear, pero sí podemos hacer eventos. Y la verdad que el cierre que hicimos al corte, superó al del año pasado gracias al apoyo del Ayuntamiento y de la ciudadanía”, dijo Sánchez Carrillo.

“En este año, considerando el predial, que fueron alrededor de 500 mil pesos lo que se recaudó de apoyo de ese rubro; lo que nos permitió llegar a los 3 millones 50 mil pesos. El año pasado estamos hablando de que nos quedamos en 2 millones 170 mil; entonces sí fue muy buena la cifra este año”.

Sánchez Carrillo señaló que, ante las condiciones económicas actuales, este año la institución recibió la autorización para convertir la campaña en una colecta anual, lo que permitirá seguir organizando eventos de recaudación como la Carrera Roja de este fin de semana y un concierto para fin de año.

“Ya no podemos botear, pero sí podemos hacer eventos como este tipo de carreras deportivas. Todavía falta sumar lo que podamos obtener con actividades que estamos planeando para noviembre o diciembre, que hay por ahí un concierto en puerta”.

En tanto, destacó la participación del sector empresarial para lograr una buena cifra; además de reconocer especialmente la respuesta obtenida durante el arranque oficial de la colecta en la Plazuela República, donde por primera vez se logró reunir cerca de un millón de pesos en el evento inaugural.

“Nunca se había llegado al millón de pesos y este año llegamos gracias a ese arranque. El sector empresarial, a pesar de la baja ocupación hotelera y de las dificultades económicas, se puso la camiseta y dijo: ‘vamos a apoyar a Cruz Roja’, así que les agradecemos mucho”.

Añadió que la ciudadanía también respondió positivamente mediante sus contribuciones en el recibo del predial, reflejando que la población reconoce la labor que desempeña la institución en el municipio. Mientras que el Ayuntamiento mantuvo un apoyo económico mensual que hizo posible superar la cifra del año anterior.

“Creo que ya la gente se dio cuenta de la importancia de nuestra institución, porque atendemos del 80 al 90 por ciento de las emergencias que se presentan en la ciudad de manera gratuita; entonces están tratando de retribuirnos un poco lo que también nosotros les damos”.

SIN AFECTACIONES CRUZ ROJA POR EL AUMENTO EN EL RECIBO DE LUZ

Con respecto a los elevados cobros de energía eléctrica registrados recientemente en varios sectores de Mazatlán, la directora indicó que Cruz Roja mantenía preocupación por el impacto que pudiera representar en sus finanzas, aunque finalmente el recibo llegó dentro del presupuesto disponible.

“Fíjate que teníamos esa preocupación; nosotros el promedio que pagamos son de 20 a 30 mil pesos en temporada alta, pero afortunadamente nos llegaron 30 mil pesos cerraditos de recibo, que al menos está dentro del presupuesto; porque como bien sabes, un hospital no puede apagar sus aires acondicionados un solo segundo, las 24 horas, los 365 días del año tenemos aires prendidos en hospital”.