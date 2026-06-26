$!Cierra de nuevo ingreso al Faro de Mazatlán por las altas temperaturas

Como medida preventiva para proteger la salud de los visitantes y ante las altas temperaturas que continúan registrándose en el puerto, el Faro de Mazatlán nuevamente tuvo un cierre temporal durante la mañana de este viernes, luego de que la sensación térmica superara los 40 grados. Aunque desde temprana hora el acceso al Cerro del Crestón permaneció abierto, fue alrededor de las 10:00 horas cuando el personal encargado decidió restringir el ingreso, siguiendo las recomendaciones de las autoridades para evitar casos de insolación o golpes de calor.





Algunos visitantes que ya habían ascendido a la cima comenzaron a descender para resguardarse del intenso sol, mientras que otros turistas que seguían llegando en pulmonías y aurigas con la intención de subir al faro, se encontraron con la sorpresa de que el acceso ya había sido suspendido, por lo que optaron por visitar otros puntos turísticos. De acuerdo con algunos testimonios de gente local, estos cierres preventivos comenzaron a implementarse desde la semana pasada, luego de que algunos visitantes presentaran malestares físicos durante el recorrido y fuera necesaria la atención médica para brindarles el apoyo necesario.





Habitualmente, durante la temporada de calor el acceso al Faro permanece restringido entre las 10:30 y las 16:00 horas, periodo en el que se registran las temperaturas más elevadas del día. No obstante, una vez que disminuye la intensidad del calor y las condiciones son más favorables, el ingreso vuelve a permitirse al público.



