Cierra Ecología de Mazatlán el 2025 con 65 adopciones y más de 6 mil esterilizaciones

Gracias a la campaña de adopción denominada “Huellitas del Bienestar”, celebrada a lo largo del año, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal cerró el 2025 con 65 mascotas que pudieron encontrar un nuevo hogar, mientras que también se realizaron más de 6 mil esterilizaciones.

Durante 2025, el Parque Central fue escenario para estas jornadas en las que personal de Ecología presentaba a perritos y gatitos, en busca de ser adoptados por las familias visitantes.

En la última campaña realizada a principios de diciembre, fueron adoptados tres gatos.

En tanto, el camión esterilizador también estuvo muy activo en el año, pues logró brindar más de 6 mil 200 cirugías a perros y gatos, tanto en las campañas como en las jornadas semanales, donde visita distintas colonias de la ciudad, así como la zona rural.

Monserrat Cortés Echeagaray, titular de Ecología, comentó en la última campaña, que para el próximo año buscarán reforzar las acciones de protección y bienestar animal, con el objetivo de seguir impulsando una cultura de responsabilidad, respeto y cuidado hacia las mascotas de la comunidad.

Por otro lado, indicó que este año también hubo una disminución de situaciones que implican maltrato animal, ya que se registraron entre 27 y 30 denuncias a la semana, una cifra menor a la presentada a principios de año.

No obstante, llamó a atender todas las necesidades de las mascotas, por más pequeñas que parezcan.

“Les he comentado que una cosa es hablar de maltrato y otra cosa es hablar de crueldad. En este caso, maltrato sabemos que implica hasta no traer a nuestros perros o gatitos con cuerda, no recoger sus heces, no hacerles la limpieza. Entonces, en ese sentido, tenemos reportes que han bajado bastante”, dijo Cortés Echegaray.

“Tenemos entre 27 y 30 reportes a la semana y se les da el seguimiento, para que los inspectores hagan la recomendación a las personas; tanto de que les tengan agua limpia, que les tengan sombra, alimento y un espacio digno; es decir, que les estén haciendo la limpieza diaria. En caso de que tengamos alguna reincidencia, se está haciendo un segundo citatorio, hablamos con ellos aquí en la oficina y han respondido bastante bien”.