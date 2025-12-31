$!Cierra el año Mazatlán con la llegada de tres cruceros

Este 31 de diciembre, llegaron a Mazatlán los cruceros Norwegian Jade, Nieuw Amsterdam y Norwegian Bliss con 13 mil 163 pasajeros y tripulantes que vienen a bordo de los tres cruceros. Los cruceros del miércoles 31 de diciembre del 2025 activaron favorablemente la economía local.

El primero en llegar fue el Nieuw Amsterdam atracó a las 6:45 horas proveniente de Puerto Vallarta, Jalisco con destino a los Cabos, Baja California Sur con 2 mil 292 pasajeros y 867 tripulantes. Una hora después arribó el Norwegian Bliss desde Cabo San Lucas para partir en la tarde a Puerto Vallarta con 4 mil 777 pasajeros y mil 627 tripulantes.

El último fue el Norwegiam Jade a las 8:30 horas, llegando de Puerto Vallarta y con la travesía final al puerto de San Diego, California con 2 mil 593 pasajeros y mil 7 tripulantes. Con el triple arribo el cierre del 2025 ha sido más que positivo para la industria de cruceros. De enero a la fecha han llegado 124 buques y 436 mil cruceristas que navegaron por la travesía mexicana. La llegada de los cruceros turísticos ha permitido una derrama en la economía local de 691 millones de pesos, según cifras de la Sectur Sinaloa.