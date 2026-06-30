Cierra Mazatlán con casi 5 mil trámites en la campaña de licencia permanente

Con una respuesta satisfactoria, la campaña para tramitar la licencia de conducir permanente en Mazatlán culminó con cerca de 5 mil procesos realizados y una destacada afluencia diaria, informó el delegado de Vialidad y Transporte en el municipio, Juan de Dios Mendoza López.

Indicó que el programa, impulsado por el Gobierno de Sinaloa, mostró una amplia participación de automovilistas y motociclistas durante los últimos meses, siendo la licencia permanente la opción preferida por la mayoría de los solicitantes.

“El tema de las licencias permanentes ha tenido mucha aceptación en la sociedad mazatleca. Hasta el día de ayer tenemos 4 mil 612 licencias permanentes, de las cuales 4 mil 305 son de automovilista y 307 son de motociclista. Ayer también tuvimos una gran afluencia de personas solicitándolas y calculo que hubo alrededor de 130 a 150”, detalló.

Explicó también que al tratarse del último día de la promoción, esperaban atender entre 150 y 200 personas adicionales, lo que les permitiría alcanzar una cifra cercana a los 5 mil trámites realizados entre los módulos de atención y la plataforma Ciudadano Digital.

Mencionó que el interés positivo de los ciudadanos se mantuvo constante durante toda la campaña, la cual tuvo vigencia del 17 de marzo al 30 de junio, en la que muchos aprovecharon la oportunidad de obtener un documento con vigencia permanente que se quedará para siempre y evitará futuras renovaciones.

“Ha sido bastante aceptado el proceso. De hecho, la mayoría de la gente que viene a solicitar licencia opta por la licencia permanente porque es una oportunidad histórica; nos vamos a ahorrar dinero, nos vamos a ahorrar tiempo. Muchas personas trabajan y a veces no tienen permiso en su trabajo, así que prefieren tener una permanente que venir cada dos años”.

En tanto, para agilizar la atención, la oficina reforzó su capacidad operativa con la incorporación de dos impresoras adicionales, pasando de dos a cuatro equipos de trabajo en el módulo principal; sumados a los equipos instalados en los módulos de San Joaquín y Gran Plaza, así como el servicio disponible en la plataforma Ciudadano Digital.

Recordó que la licencia de conducir permanente tiene un costo de 2 mil 323 pesos, mientras que en caso de pérdida o extravío, la reposición puede realizarse por mil 162 pesos.

“Recordarle a la sociedad mazatleca que aprovechen esta oportunidad histórica, porque la licencia permanente es como dice el refrán, es como el amor de mamá, para toda la vida”.