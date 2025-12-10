Cierra Mazatlán el año con finanzas estables y expansión en obras públicas: Palacios Domínguez

Con un panorama financiero favorable y un nivel de inversión en infraestructura superior a lo proyectado originalmente estará cerrando el año el Gobierno de Mazatlán, según lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Palacios Domínguez expresó que la administración municipal estará cerrando el ejercicio fiscal con obligaciones cumplidas, cuentas claras y un avance significativo en materia de obras públicas, uno de los ejes prioritarios de su administración para mejorar la calidad de vida en el puerto.

La Alcaldesa destacó que el Ayuntamiento cumplió puntualmente con el pago de aguinaldos, salarios y prestaciones a todos los trabajadores, sin recurrir a nuevos créditos y con estabilidad presupuestaria, incluso liquidando el préstamo solicitado al inicio de la actual administración.

“Cerramos el año con finanzas sanas. El préstamo solicitado al inicio de la administración ya fue cubierto por completo, cumplimos con los aguinaldos y todas las obligaciones con los trabajadores, y además estamos cerrando fuerte en obra pública”, dijo.

Para Palacios Domínguez, este logro es consecuencia de un manejo responsable y prudente de los ingresos municipales, así como una mejor recaudación y control de los gastos.

Por otro lado, señaló que uno de los puntos centrales del balance municipal es el avance en obra pública, pues informó que, de las 137 obras proyectadas en el programa anual, el Ayuntamiento ya contabiliza 150 proyectos concluidos o en ejecución, por lo que se estima cerrar el año con 166 obras públicas, cifra que rebasa el compromiso inicial.

Estas acciones abarcan pavimentación de calles, rehabilitación de sistemas de agua potable y drenaje, reparación de alcantarillado, reposición de tuberías, mantenimiento a la red sanitaria, iluminación urbana, así como mejoras en vialidades y rehabilitación de infraestructura comunitaria tanto en la zona urbana del puerto como en la zona rural.

En este sentido y para fortalecer el impulso en obras públicas, anunció que se iniciará con dos paquetes de reencarpetado en el puerto, uno que se licitará el 12 de diciembre y otro más el 15, con un monto cercano a los 25 millones de pesos.

Estas obras se enfocarán en avenidas de alto flujo vehicular y en calles que requieren intervención inmediata por desgaste acumulado.

“Estamos haciendo un paquete de obras especial que contempla diferentes avenidas y calles que van a ser totalmente reencarpetadas. Este es un esfuerzo de más o menos 25 millones de pesos que ya va a salir la licitación, un paquete de obras el 12 y otra sale el 15”, declaró.

“Estamos cerrando fuerte con reencarpetados, con el programa de Más Bachetón y también con obras de drenaje, rehabilitación de todas las alcantarillas, tuberías, fugas y todo lo que es reparación de la red sanitaria”, agregó.

Palacios Domínguez también expresó que además de la infraestructura urbana, la administración destinó recursos adicionales al fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, con la adquisición de patrullas, equipo táctico y capacitaciones especializadas.

A través de este refuerzo, se tiene como propósito mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer las acciones de vigilancia en temporadas de alta afluencia turística y comercial.

“Por lo tanto, estamos también invirtiendo en equipos tácticos para los cuerpos de seguridad, en vehículos. Y sobre todo en capacitaciones”, expresó.

De esta forma, con pagos cumplidos, deudas saldadas y obras por encima de lo programado, Palacios Domínguez asegura cerrar el año con rumbo firme y resultados tangibles, enfatizando que este modelo de gestión, basado en responsabilidad presupuestal, será la base para sostener el ritmo de trabajo durante su administración.