Cierra Mazatlán el año con sólidos indicadores turísticos y altas expectativas para el 2026: Sectur

El cierre de año para el sector turístico de Mazatlán se perfila como uno de los más sólidos de los últimos periodos a través de una combinación de factores que han fortalecido la actividad turística y económica del Estado, informó la Secretaria de Turismo en Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

Destacó que elementos como la conectividad aérea internacional, la ocupación hotelera, el arribo de cruceros, charteros y la celebración de eventos y congresos, permiten concluir el ciclo con indicadores positivos, al mismo tiempo que se proyecta un escenario alentador rumbo al 2026.

“Tenemos muy buenas expectativas para este cierre de año, ya empiezan a llegar todos los autobuses que vamos a estar viendo aquí en Mazatlán, además de que tenemos rutas directas con Canadá, lo que nos habla de un incremento del número de turistas que vamos a estar recibiendo en el puerto de Mazatlán”, comentó.

Sosa Osuna expresó que durante las últimas semanas del año Mazatlán ha registrado una importante afluencia de turismo tanto nacional como internacional, impulsada principalmente por el incremento en la conectividad aérea con vuelos directos procedentes de Canadá y Estados Unidos.

En este sentido, señaló que los factores de ocupación aérea se mantienen por encima del 80 por ciento del promedio, lo que refleja una alta demanda del destino durante la temporada invernal.

“Con la llegada del vuelo de Regina, completamos ya ocho rutas directas con Canadá, lo que nos habla de un incremento importante en el número de pasajeros, pues somos de los destinos del Pacífico mexicano mejores conectados, con rutas al oeste, centro y este de Canadá, además de cinco rutas directas con Estados Unidos”, declaró.

La titular de Turismo mencionó que a este flujo de visitantes se suma la intensa actividad de cruceros turísticos, con arribos programados en fechas estratégicas hacia el cierre de diciembre, dinámica que ha contribuido de manera directa al dinamismo económico del puerto, fortaleciendo sectores como comercio, los servicios y la oferta turística en general.

“La próxima semana recibiremos cruceros los días 23, 24 y 25, además del 30, y cerraremos el año con tres cruceros el 31 de diciembre, por lo que de esta forma, Mazatlán cerrará el año con alrededor de 120 cruceros, lo que nos coloca al nivel de destinos como Puerto Vallarta y Los Cabos”, expresó.

En el ámbito hotelero, Sosa Osuna comentó que los niveles de ocupación en la Zona Dorada y en toda el área del Malecón de Mazatlán, se han mantenido rangos que van del 85 al 95 por ciento, con establecimientos que han alcanzado incluso el 100 por ciento de ocupación en estas fechas.

Este comportamiento, señaló, confirma la confianza del visitante y la capacidad de Mazatlán para atender con eficiencia periodos de alta demanda.

Por otro lado, mencionó que el turismo de reuniones ha sido otro de los pilares que fortalecen el cierre de año con la realización de congresos, convenciones y eventos de gran escala que han generado una derrama económica significativa.

En este sentido, Mazatlán se ha consolidado como uno de los principales polos del estado en este segmento, con un crecimiento sostenido tanto en el número de eventos como en la cantidad de asistentes.

“Vamos a cerrar el año en Sinaloa con 191 eventos, más de 322 mil asistentes y una derrama económica superior a los 3 mil 400 millones de pesos. Solo en Mazatlán, se realizaron 162 eventos con cerca de 270 mil asistentes, entre congresos, convenciones y eventos deportivos”, externó.



Un 2026 con altas expectativas

De cara al 2026, la Secretaria de Turismo señaló que las expectativas se mantienen favorables y están respaldadas por una estrategia clara de promoción, conectividad e inversión, por lo que el inicio de año se perfila dentro de la temporada alta para el turismo internacional, por el clima invernal que se vive en Norteamérica y la continuidad en la llegada de cruceros.

Además, la promoción anticipada de eventos emblemáticos como el Carnaval Internacional de Mazatlán y la participación del estado en foros internacionales de turismo, serán grandes impulsores para la llegada de más visitantes.

Sosa Osuna destacó que la planeación para el próximo año contempla también una visión de largo plazo, enfocada en la promoción internacional, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las rutas aéreas y el aprovechamiento de productos turísticos estratégicos.

De esta forma, con un cierre de año sólido y una agenda bien definida, la Secretaría de Turismo de Sinaloa se prepara para enfrentar el 2026 con bases sólidas, apostando por un crecimiento turístico ordenado, competitivo y sostenible, el cual permita consolidar al estado como uno de los destinos más completos y mejor posicionados del Pacífico mexicano.