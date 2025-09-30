Cierra Mazatlán septiembre con el arribo de cinco cruceros

Con la llegada del Ruby Princess, septiembre cierra con cinco cruceros y 18 mil pasajeros.

La embarcación atracó este martes procedente de Puerto Vallarta, con 2 mil 883 pasajeros y mil 779 tripulantes a bordo, según datos de la Secretaría de Turismo.

Este arribo significa una reactivación en plena semana de “piojillo” para los diversos prestadores de servicios turísticos de la ciudad.

Después del puente patrio, la baja de visitantes ha sido significativa, incluso algunos negocios han cerrado cortinas para aprovechar y remodelar, pero otros temporalmente y algunos de manera definitiva y los giros son diversos.

El nicho de cruceristas es muy esperado cada martes o jueves, pero el mes de octubre anuncia los arribos dobles, lo que mejorará la actividad.

Sobre todo, porque durante su estancia en el puerto, los turistas aprovechan para visitar atractivos turísticos como el Clavadista, Olas Altas, la Plazuela Machado, la Catedral, el Malecón y la Zona Dorada, así como también para conocer las comunidades cercanas a la ciudad.

Para octubre están programadas 15 embarcaciones turísticas, con arribos dobles los días 7, 22 y 29 del mes.

En un boletín, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la presencia de visitantes internacionales impulsa la economía del puerto, dándole dinamismo al último martes del mes, donde arribó el Ruby Princess, procedente de Puerto Vallarta, con 2 mil 883 pasajeros y más de mil tripulantes.

“Mazatlán recibe con entusiasmo a sus visitantes internacionales, que no solo disfrutan de nuestro cálido clima y exquisita gastronomía, sino también de nuestros atractivos turísticos y de la calidez de los mazatlecos”, afirmó.

De enero a septiembre Mazatlán ha recibido la visita de 279 mil 700 cruceristas y 71 embarcaciones, con una derrama económica estimada superior a los 395 millones de pesos.

En enero arribaron 13 cruceros con 48 mil 351 pasajeros; en febrero fueron 8 embarcaciones con 31 mil 943 visitantes; en marzo se sumaron 15 cruceros con 57 mil 579 pasajeros y en abril se recibieron a 12 embarcaciones con 40 mil 779 visitantes.

Para mayo el número de cruceros fue de 8, con 21 mil 958 pasajeros; en junio fueron 3, con 13 mil 768 visitantes; en julio se sumaron 4 embarcaciones con 17 mil 692 pasajeros; en agosto el total de arribos fue de 3 cruceros con 13 mil 283 visitantes