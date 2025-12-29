$!Cierra MazConCiencia el 2025 con jornada de limpieza en el Estero del Yugo, en Mazatlán

Tal y como lo ha venido haciendo a lo largo del año, la organización ambiental MazConCiencia no descansa en su lucha por convertir al puerto en un lugar mejor. Y el pasado 25 de diciembre un grupo de voluntarios realizó la última jornada de limpieza de 2025, en el Estero del Yugo. En busca de proteger uno de los ecosistemas más importantes de la zona, Sofía Trejo y su equipo acudieron al Estero esta Navidad para librarlo de residuos y basura que la gente abandona en el sitio. En total se lograron recolectar 80 kilogramos de desperdicios.





Entre la basura recolectada destacaron principalmente los envases de vidrio de bebidas alcohólicas, así como colillas de cigarro y pañales desechables, mismos que representan un alto riesgo para la fauna, la flora y la calidad del agua que abunda en el estero. A través de sus redes sociales, en MazConCiencia resaltaron que la última jornada evidenció nuevamente el impacto negativo que generan las actividades humanas, especialmente durante períodos festivos, cuando el abandono de residuos en espacios naturales suele incrementarse. “Los ecosistemas no entienden de calendarios ni de celebraciones; su cuidado debe ser permanente”, señalaron integrantes de la organización, quienes además agradecieron el apoyo de los voluntarios que se fueron cita en esta última acción del año, pese a ser un día festivo.





