Cierra sector turístico filas para que a Mazatlán le vaya bien y agradece apoyo a fuerzas federales

El sector turístico cierra filas para que a Mazatlán le vaya bien y agradece el apoyo de las fuerzas federales en materia de seguridad carretera que viene haciendo desde el inicio del verano, manifestó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez.

“Fue una retroalimentación de las oportunidades o de las promoción que se van a estar ejerciendo en lo que resta acciones del año y sobre todo esta retroalimentación que genere mejor resultado para la ciudad”, agregó Manguart Sánchez tras la reunión privada que sostuvieron dirigentes de agrupaciones del sector turístico con la Secretaría de Turismo en Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

Agrega que sin duda Sosa Osuna ha trabajado muy bien en la Sectur, se le reconoce su trabajo en el sector, pero siempre se tienen que aprovechar las áreas de oportunidad y en el encuentro se informó que se tendrán entre 8 a 9 eventos en lo que resta del año, son parte de los acuerdos que se tuvo con la Secretaria de Turismo federal de apoyar al destino en ese sentido.

“Y bueno, el tema de la conectividad aérea, incorporación de nuevos vuelos como el tema de Air Canadá que regresa a Mazatlán, contentos en ese aspecto, cerrando filas, haciendo lo propio para que a Mazatlán le vaya bien”, recalcó el dirigente hotelero.

“Viene reunión del Consejo Consultivo el 14 de septiembre, que ahí vamos a hacer un replanteamiento de estrategias para optimizar el recurso, tener mayor alcance con el objetivo siempre, insisto, de traer mayor turismo a Mazatlán, son muchos retos, pero trabajando en equipo”.

También dijo que están agradecidos con los apoyos de las fuerzas federales por los operativos que vienen haciendo desde el inicio de verano en las carreteras.

“Al mismo tiempo agradecidos con los apoyos de las fuerzas federales en los operativos que vienen haciendo desde el inicio de verano, precisamente con el tema de las carreteras que sabemos que representa el 88 por ciento del turismo y ellos han venido trabajando en ese aspecto y estamos en un proceso de menos a más y hay que seguir trabajando”, reiteró.

También manifestó que en este periodo vacacional de verano en los fines de semana se ha tenido ocupación hotelera por encima del 85 por ciento a partir de la tercera semana de julio, el tema de las vacaciones comenzó a partir del 15 de dicho mes y esto seguramente se va a sostener hasta el último fin de semana de agosto, ya que el inicio del próximo ciclo escolar será el 31 de este mes.

“El verano siempre ha representado el mayor flujo de turistas a la ciudad en cuanto a volumen, la gente contenta con el destino, con los atractivos turísticos, muy buenos comentarios de la ciudad, caluroso Mazatlán, pero se antoja Mazatlán, ya es parte de”, continuó.

Recordó que se está a punto de concluir el estudio de turismo en esta temporada de verano, el cual se hace desde el 2011 a la fecha, para tener los datos sobre la satisfacción en esta materia.

Reiteró que lo que se vio en esta reunión es intensificar las campañas de promoción, capitalizar y cerrar filas, se sabe que todos los destinos traen retos importantes sobre todo en el tema de la caída en el tema aéreo y se debe buscar siempre en el mercado primario que viene siendo el turismo carretero, nacional, para buscar esos equilibrios y jalar el mayor número de visitantes al destino porque Vallarta, Acapulco y todos los demás destinos están haciendo lo propio.