$!Cierran a la circulación las avenidas La Marina y Reforma, en Mazatlán, por inundaciones

MAZATLÁN._ La fuerte lluvia, acompañada de rachas de vientos, truenos y relámpagos, y que ha ocasionado apagones, ya dejó inundaciones en Mazatlán, la noche de este martes 19 de agosto.

Para evitar accidentes por las inundaciones, Protección Civil de Mazatlán cerró el paso vehicular por las avenidas La Marina y Reforma, frente a la plaza comercial.

Además se reportó que el nivel del arroyo Jabalines ya está al 40 por ciento de su capacidad.

El canal pluvial que pasa junto a la avenida Santa Rosa también está al 40 por ciento de su capacidad.

Reportan visibilidad muy reducida en la autopista Mazatlán - Culiacán, por lo que exhortan a extremar precauciones.

Las fuertes precipitaciones iniciaron alrededor de las 18:00 horas, iniciando por la zona sur del municipio, lo que son las zonas de Villa Unión, El Castillo, Santa Fe, Isla de la Piedra y Playa Sur, extendiéndose hacia el norte.