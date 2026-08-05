$!Cierran ahora la circulación rumbo al Faro Mazatlán; grúa queda atrapada tras hundir el pavimento

MAZATLÁN._ Una pesada grúa quedó atrapada tras hundir el pavimento en la calle Joel Montes Camarena, que conduce hacia el Cerro del Crestón o el Faro de Mazatlán, por lo que fue cerrada la circulación vial, la tarde de este miércoles 5 de agosto.

Esta calle da a los negocios de renta de yates y catamaranes, donde cientos de turistas acuden a solicitar el servicio.

La pesada grúa se dirigía hacia la zona del deslave de rocas que se registró la mañana del pasado lunes y que dejó dos lesionados y varios vehículos destrozados.

A través de un comunicado se informó que derivado de un hundimiento registrado sobre la calle Joel Montes Camarena, vialidad que conduce al Cerro del Crestón, elementos de la Unidad de Vialidad implementaron el cierre preventivo de la circulación a partir de la tarde de este miércoles, con el propósito de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y facilitar las labores de atención.