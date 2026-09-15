$!Cierran calles del Centro de Mazatlán por festejos del Grito de Independencia

Con motivo de la celebración del Grito de Independencia, este martes desde temprana hora comenzaron los cierres de vialidades alrededor de la Plazuela República y el Palacio Municipal, en el Centro de Mazatlán. Las restricciones se aplican sobre las calles Ángel Flores y 21 de Marzo, desde Aquiles Serdán hasta 5 de Mayo, así como también permanecerán cerradas Guillermo Nelson y Benito Juárez, en el tramo comprendido entre José María Canizales y Ángel Flores.





El cierre de las vialidades permitirá la instalación de puestos para la venta de alimentos y recuerdos alusivos a las fiestas patrias, además de baños públicos portátiles y el escenario donde se realizará el espectáculo musical. Desde horas previas al inicio de la celebración, comerciantes y personal encargado de la logística comenzaron los preparativos en los alrededores de la Plazuela República. Además, como parte del operativo de seguridad, elementos de seguridad también fueron desplegados en la zona para resguardar el lugar y apoyar durante el desarrollo del evento.





Ante estas restricciones, quienes circulen por el Centro de la ciudad, deberán tomar precauciones y utilizar vías alternas para evitar contratiempos. La celebración organizada por el Gobierno Municipal de Mazatlán comenzará oficialmente a las 20:30 horas con una verbena popular dirigida a familias mazatlecas y visitantes. El programa incluirá música en vivo, así como distintas actividades para conmemorar el inicio de la Independencia de México en un ambiente familiar, siendo el Grito de Independencia encabezado por la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez el evento principal.



