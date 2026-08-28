$!Cierran calles del Centro Histórico de Mazatlán por semifinal de ‘México Canta’

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad, informó que debido a la instalación de escenarios y equipo para la semifinal del evento “México Canta”, algunas vialidades de la zona del Centro Histórico de Mazatlán permanecerán temporalmente cerradas a la circulación.

A través de un comunicado, Óscar García, subdirector de la Unidad de Vialidad, señaló que el cierre vial se realizará sobre la calle Libertad, entre Heriberto Frías y Belisario Domínguez, así como en el tramo de las calles Carnaval y Roosevelt.

Espacios que serán utilizados para el estacionamiento de unidades que trasladan equipo para la instalación del escenario y los sistemas eléctricos.