$!Cierran calles del Centro Histórico de Mazatlán por semifinal de ‘México Canta’

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad, informó que debido a la instalación de escenarios y equipo para la semifinal del evento “México Canta”, algunas vialidades de la zona del Centro Histórico de Mazatlán permanecerán temporalmente cerradas a la circulación.
A través de un comunicado, Óscar García, subdirector de la Unidad de Vialidad, señaló que el cierre vial se realizará sobre la calle Libertad, entre Heriberto Frías y Belisario Domínguez, así como en el tramo de las calles Carnaval y Roosevelt.
Espacios que serán utilizados para el estacionamiento de unidades que trasladan equipo para la instalación del escenario y los sistemas eléctricos.
Ante esta situación, el subdirector de Vialidad hizo un llamado a los conductores que transitan por la zona a tomar las debidas precauciones y utilizar vialidades alternas, con el objetivo de evitar congestionamientos vehiculares.
Asimismo, exhortó a respetar los límites de velocidad y conducir con precaución en los sectores donde se realizan los trabajos.
Se prevé que la circulación vehicular vuelva a la normalidad durante los primeros minutos del lunes 31 de agosto, una vez que concluya el evento y sean desmontados los escenarios, además de retirarse las unidades y equipos utilizados para su instalación.