$!Cierran circulación en calle Ángel Flores, en Mazatlán, por instalación de escenario para festejos patrios

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad, informa sobre el cierre de circulación de la calle Ángel Flores, entre 5 de Mayo y Benito Juárez, debido a los trabajos de instalación del escenario que será utilizado como parte de los festejos de las fiestas patrias en la Plazuela República.

A través de un comunicado, Óscar García, Subdirector de la Unidad de Vialidad, informó que, con el objetivo de evitar afectaciones a los usuarios de dicha arteria vial, se recomienda utilizar vías alternas, como Teniente Azueta, 5 de Mayo y Melchor Ocampo, además de atender las indicaciones del personal operativo que se encontrará en la zona.