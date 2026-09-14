$!Cierran circulación en calle Ángel Flores, en Mazatlán, por instalación de escenario para festejos patrios

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad, informa sobre el cierre de circulación de la calle Ángel Flores, entre 5 de Mayo y Benito Juárez, debido a los trabajos de instalación del escenario que será utilizado como parte de los festejos de las fiestas patrias en la Plazuela República.
A través de un comunicado, Óscar García, Subdirector de la Unidad de Vialidad, informó que, con el objetivo de evitar afectaciones a los usuarios de dicha arteria vial, se recomienda utilizar vías alternas, como Teniente Azueta, 5 de Mayo y Melchor Ocampo, además de atender las indicaciones del personal operativo que se encontrará en la zona.
El funcionario municipal señaló que se prevé que el tramo permanezca cerrado hasta las primeras horas del miércoles 16 de septiembre, una vez concluidas las actividades y trabajos relacionados con la instalación y retiro de la infraestructura.
Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal pide a los conductores a tomar precauciones, moderar la velocidad y respetar las indicaciones del personal de la Unidad de Vialidad, con la finalidad de evitar situaciones de riesgo.